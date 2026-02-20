Río Negro fortalece el abastecimiento de agua en Comisiones de Fomento

El Gobierno Provincial ejecuta un Plan Integral de Mejoras para garantizar el abastecimiento de agua potable en más de 20 Comisiones de Fomento, mejorar la resiliencia de los sistemas y acompañar a cada comunidad ante la emergencia hídrica.

Las intervenciones incluyen nuevas perforaciones, instalación de cisternas, renovación de redes de distribución, automatización de sistemas, mejoras en cloración, recuperación de aguadas y asistencia con camiones cisterna en contextos de sequía.

El Plan Integral de Mejoras es impulsado por el Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y en articulación con Aguas Rionegrinas, la Subsecretaría de Comisiones de Fomento y el Ente de la Región Sur.

Obras y mejoras por localidad

Aguada de Guerra

Se ejecutó una nueva red de distribución, se realizó una perforación con instalación de bomba y se avanzó en la incorporación de una cisterna de 26 m³. También se entregaron tanques de reserva domiciliarios.

Villa Llanquín

Se proveyeron materiales para la instalación de una nueva bomba, fortaleciendo el sistema de captación

Peñas Blancas

Se mantiene el abastecimiento con camión cisterna y el mantenimiento permanente de la planta de ósmosis inversa. Además, se proyecta una nueva canalización para optimizar la alimentación del sistema.

Cerro Policía

Se ejecutaron perforaciones, se mejoraron las cañerías de vinculación y se entregaron tanques domiciliarios para reforzar las reservas familiares.

Naupa Huen

Se realizó una nueva perforación cercana al río Limay, mejoras en la red de impulsión y optimización del sistema de cloración, además de la vinculación de cisternas elevadas.

Clemente Onelli

Se ejecutaron tres perforaciones, se vinculó la captación efectiva a la cisterna y se avanza en una nueva cañería para concentrar aportes. También se entregaron tanques domiciliarios.

Colán Conhué

Se construyó una nueva vinculación a cisterna de 10.000 litros, se cerró malla de distribución y se reforzó el abastecimiento con camión cisterna. Se evalúan perforaciones exploratorias y un posible acueducto desde vertiente.

Comicó

Se instaló una nueva cisterna de 26 m³, se incorporó clorinador automatizado y se entregaron tanques de reserva.

Cona Niyeu

Se realizó el recambio de bomba y la renovación de mantos filtrantes.

Yaminué

Se limpiaron galerías filtrantes y se proyecta una nueva captación automatizada desde el arroyo.

Rincón Treneta

Se instaló cisterna de 10.000 litros, nueva captación superficial con filtrado y sistema automatizado de cloración.

Sierra Pailemán

Se renovó completamente la red de distribución en el sector oeste y se realizaron nuevas conexiones domiciliarias

El Cuy

Se ejecutó una perforación, se automatizó el sistema y se realizaron reparaciones eléctricas para garantizar el funcionamiento del bombeo.

Corralito

Se entregaron tanques y motobomba, y se brinda asistencia rural con camión cisterna.

Ojos de Agua, Manuel Choique, Lipetrén Grande y Chico

Se realizaron trabajos de recuperación de aguadas y además en Manuel Choique se instaló una estación meteorológica.

Río Villegas

Se encuentra en proceso de licitación la adquisición de materiales para nuevas obras de captación y distribución.

Pichi Mahuida

Se reemplazó el clorador y se verificó el tablero de comando de la bomba.

Pilquiniyeu

Se instaló un nuevo tanque en la captación.

Aguada Cecilio

Se reforzó el abastecimiento con camión cisterna y se evalúa el recambio de un tramo de red con múltiples roturas.

Valle Verde

Se encuentra en evaluación la refuncionalización de cisterna y sedimentador para optimizar el sistema.

Valle Azul

No presenta inconvenientes de abastecimiento y solicitó extensión de red.

Chelforo

Se entregaron materiales para recambio de cañería y se programó la vinculación de nueva perforación.

Inversión en infraestructura hídrica

En los últimos 60 días se entregaron:

● 6 cisternas de 23.000 litros.

● 40 tanques domiciliarios de 550 litros.

● 177 caños PVC de 75 mm.

● Bombas sumergibles, válvulas, accesorios y materiales hidráulicos.

● Intervenciones en más de 20 localidades.

● Agua para cada rincón de Río Negro

El Plan Integral de Mejoras prioriza el consumo humano, fortalece los sistemas locales y acompaña a los pobladores rurales en contextos de sequía.

La Provincia continúa trabajando de manera coordinada para asegurar que cada Comisión de Fomento cuente con infraestructura adecuada, mayor capacidad de reserva y sistemas más eficientes. El acceso al agua es una prioridad y una responsabilidad compartida.