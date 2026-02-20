Río Negro fortalece el abastecimiento de agua en Comisiones de Fomento

El Gobierno Provincial ejecuta un Plan Integral de Mejoras para garantizar el abastecimiento de agua potable en más de 20 Comisiones de Fomento, mejorar la resiliencia de los sistemas y acompañar a cada comunidad ante la emergencia hídrica.
Las intervenciones incluyen nuevas perforaciones, instalación de cisternas, renovación de redes de distribución, automatización de sistemas, mejoras en cloración, recuperación de aguadas y asistencia con camiones cisterna en contextos de sequía.
El Plan Integral de Mejoras es impulsado por el Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y en articulación con Aguas Rionegrinas, la Subsecretaría de Comisiones de Fomento y el Ente de la Región Sur.
Obras y mejoras por localidad
Aguada de Guerra
Se ejecutó una nueva red de distribución, se realizó una perforación con instalación de bomba y se avanzó en la incorporación de una cisterna de 26 m³. También se entregaron tanques de reserva domiciliarios.
Villa Llanquín
Se proveyeron materiales para la instalación de una nueva bomba, fortaleciendo el sistema de captación
Peñas Blancas
Se mantiene el abastecimiento con camión cisterna y el mantenimiento permanente de la planta de ósmosis inversa. Además, se proyecta una nueva canalización para optimizar la alimentación del sistema.
Cerro Policía
Se ejecutaron perforaciones, se mejoraron las cañerías de vinculación y se entregaron tanques domiciliarios para reforzar las reservas familiares.
Naupa Huen
Se realizó una nueva perforación cercana al río Limay, mejoras en la red de impulsión y optimización del sistema de cloración, además de la vinculación de cisternas elevadas.
Clemente Onelli
Se ejecutaron tres perforaciones, se vinculó la captación efectiva a la cisterna y se avanza en una nueva cañería para concentrar aportes. También se entregaron tanques domiciliarios.
Colán Conhué
Se construyó una nueva vinculación a cisterna de 10.000 litros, se cerró malla de distribución y se reforzó el abastecimiento con camión cisterna. Se evalúan perforaciones exploratorias y un posible acueducto desde vertiente.
Comicó
Se instaló una nueva cisterna de 26 m³, se incorporó clorinador automatizado y se entregaron tanques de reserva.
Cona Niyeu
Se realizó el recambio de bomba y la renovación de mantos filtrantes.
Yaminué
Se limpiaron galerías filtrantes y se proyecta una nueva captación automatizada desde el arroyo.
Rincón Treneta
Se instaló cisterna de 10.000 litros, nueva captación superficial con filtrado y sistema automatizado de cloración.
Sierra Pailemán
Se renovó completamente la red de distribución en el sector oeste y se realizaron nuevas conexiones domiciliarias
El Cuy
Se ejecutó una perforación, se automatizó el sistema y se realizaron reparaciones eléctricas para garantizar el funcionamiento del bombeo.
Corralito
Se entregaron tanques y motobomba, y se brinda asistencia rural con camión cisterna.
Ojos de Agua, Manuel Choique, Lipetrén Grande y Chico
Se realizaron trabajos de recuperación de aguadas y además en Manuel Choique se instaló una estación meteorológica.
Río Villegas
Se encuentra en proceso de licitación la adquisición de materiales para nuevas obras de captación y distribución.
Pichi Mahuida
Se reemplazó el clorador y se verificó el tablero de comando de la bomba.
Pilquiniyeu
Se instaló un nuevo tanque en la captación.
Aguada Cecilio
Se reforzó el abastecimiento con camión cisterna y se evalúa el recambio de un tramo de red con múltiples roturas.
Valle Verde
Se encuentra en evaluación la refuncionalización de cisterna y sedimentador para optimizar el sistema.
Valle Azul
No presenta inconvenientes de abastecimiento y solicitó extensión de red.
Chelforo
Se entregaron materiales para recambio de cañería y se programó la vinculación de nueva perforación.
Inversión en infraestructura hídrica
En los últimos 60 días se entregaron:
● 6 cisternas de 23.000 litros.
● 40 tanques domiciliarios de 550 litros.
● 177 caños PVC de 75 mm.
● Bombas sumergibles, válvulas, accesorios y materiales hidráulicos.
● Intervenciones en más de 20 localidades.
● Agua para cada rincón de Río Negro
El Plan Integral de Mejoras prioriza el consumo humano, fortalece los sistemas locales y acompaña a los pobladores rurales en contextos de sequía.
La Provincia continúa trabajando de manera coordinada para asegurar que cada Comisión de Fomento cuente con infraestructura adecuada, mayor capacidad de reserva y sistemas más eficientes. El acceso al agua es una prioridad y una responsabilidad compartida.