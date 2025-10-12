DPA y ARSA inician un plan de mejoramiento de agua en Comisiones de Fomento

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA), inició un plan integral de mejoramiento del servicio de agua potable que beneficiará a seis comisiones de fomento de la provincia.

Las primeras tareas ya comenzaron en Aguada de Guerra, donde se ejecutan perforaciones para la captación de agua en dos nuevos pozos. Esta intervención permitirá incrementar el caudal disponible y mejorar la calidad del suministro para las familias del paraje.

Un plan que fortalece el acceso al agua en toda la provincia

En esta primera etapa, el programa alcanza a los parajes Aguada de Guerra, Colán Conhue, Paso Flores, Pilquiniyeu, Peñas Blancas y Río Villegas, brindando soluciones concretas y sostenibles a las comunidades.

El plan tiene como objetivo mejorar las condiciones de captación, distribución, almacenamiento y calidad del agua, e incluye:

– Nuevas perforaciones para la extracción de agua subterránea.

– Instalación de bombas, cañerías y tanques de almacenamiento.

– Montajes especializados y trabajos de maquinaria en territorio.

Un Estado presente en cada rincón de Río Negro

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de este trabajo conjunto entre el DPA y ARSA como parte de una política pública sostenida para garantizar el acceso al agua potable en todo el territorio provincial.

“Es una convicción que con el DPA y ARSA trabajemos juntos en un plan integral de mejoramiento de los sistemas de agua potable para fortalecer a las comisiones de fomento”, expresó el Mandatario provincial.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con una gestión hídrica eficiente y equitativa, consolidando un Estado presente que garantiza un servicio esencial y de calidad en cada localidad de la provincia.