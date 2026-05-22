Weretilneck anunció plan de energía que llevará luz a familias rurales

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la puesta en marcha de un nuevo programa provincial que garantizará el acceso a la energía eléctrica para miles de familias que viven en zonas rurales de Río Negro. La iniciativa comenzará a ejecutarse en los próximos 30 días y prevé la instalación de 2.500 sistemas solares en viviendas rurales, con financiamiento íntegramente provincial.

En el marco del programa Energía en tu Hogar, la iniciativa representa un avance histórico para cientos de familias que aún no cuentan con servicio eléctrico y permitirá mejorar las condiciones de vida, la conectividad y la seguridad en los hogares más alejados de los centros urbanos. Cada kit tendrá un valor aproximado de 3.500 dólares e incluirá paneles solares, batería e instalación básica interna para garantizar iluminación y acceso a carga de dispositivos.

El Gobernador Weretilneck destacó que la Provincia continúa ampliando las políticas públicas vinculadas al acceso a servicios esenciales, incorporando ahora un esquema destinado específicamente a garantizar electricidad en áreas rurales.

El objetivo del programa es que las familias que viven en el campo puedan acceder a energía eléctrica mediante paneles solares, baterías y conexiones internas básicas, con posibilidad de ampliar el sistema según las necesidades de cada hogar.

En ese sentido, Weretilneck remarcó el cambio logrado en las comisiones de fomento en materia energética durante los últimos años. “Cuando asumimos, la electricidad era de seis u ocho horas por día y se cortaba permanentemente. Hoy, en la gran mayoría de las localidades, tenemos 24 horas y una prestación normalizada”, señaló.

Además, recordó el alcance del programa de gas gratuito mediante garrafones, que actualmente beneficia a unas 2.470 familias rurales, y aseguró que esta nueva política permitirá seguir acompañando a quienes viven y trabajan en el campo.

Por su parte, la Secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, explicó que la Provincia retomó el relevamiento de familias rurales sin acceso a electricidad para avanzar con una respuesta concreta ante una demanda histórica que había quedado sin continuidad tras la paralización del PERMER nacional.

Confini detalló que el programa alcanzará a más de 2.500 hogares mediante la instalación de paneles solares con baterías, permitiendo contar con iluminación y conectividad básica. “Van a poder tener siete focos de luz y un puerto USB para cargar teléfonos o conectarse a una radio”, indicó.

Además, destacó que el sistema fue pensado para crecer junto a las necesidades de cada familia, ya que permitirá incorporar más paneles, baterías e instalaciones internas mediante un esquema accesible.

Confini también subrayó el impacto social que tendrá la iniciativa para quienes viven en zonas alejadas.

“Hoy la gente sigue alumbrándose con luz a kerosene y muchas veces no tiene posibilidades de tener alumbrado en el exterior de la vivienda. Esto da una posibilidad distinta a la gente que vive en el campo y de manera tan aislada”, sostuvo.

Las instalaciones comenzarán en junio y avanzarán progresivamente de este a oeste de la provincia, priorizando las condiciones climáticas y el acceso a los distintos parajes rurales.