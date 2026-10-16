Río Negro lanzó un ciclo audiovisual de turismo con foco en el Eclipse 2027

La Agencia de Turismo de Río Negro presentó la primera temporada de su Ciclo Live Streams / Podcast, una propuesta de difusión y formación técnica para municipios, instituciones educativas, agencias de viajes y profesionales del sector. El primer episodio está dedicado al Eclipse Solar Anular del 6 de febrero de 2027 y brinda herramientas para planificar propuestas vinculadas al astroturismo.

El ciclo busca difundir el potencial turístico, la identidad y los servicios de las cuatro regiones de Río Negro: Cordillera, Estepa, Valle y Mar, a través de contenidos audiovisuales con fines educativos y de promoción turística.

Un primer episodio dedicado al Eclipse 2027

El episodio inicial fue grabado en vivo desde el stand institucional de Río Negro en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026). Con la moderación de Anto Ravinale, participaron Claudio Kvolek, de Aguada Escondida, y Diego Galperin, de Astroosiris, referentes del astroturismo.

Durante la charla, los especialistas abordaron las condiciones de los cielos rionegrinos para la observación astronómica y los trabajos de preparación entre la cordillera, la estepa y la costa atlántica ante el eclipse, en el que se podrá observar el emblemático “anillo de fuego”.

Además, el contenido aporta herramientas para que prestadores y agencias de viajes comiencen a planificar propuestas turísticas con anticipación, teniendo en cuenta la red hotelera y los corredores de servicios provinciales.

El ciclo

El ciclo continuará su agenda formativa e informativa en cuatro entregas posteriores:

Episodio 1: El Eclipse 2027 en Río Negro – Astroturismo y oportunidades regionales.

Episodio 2: El Bienestar en la Cordillera – Turismo de bienestar todo el año en El Bolsón.

Episodio 3: ADN Rural por la Ruta 23 – identidad, tradiciones y conectividad en la Estepa.

Episodio 4: Activá tu Viaje en el Valle – Experiencias y turismo activo en los ríos del Valle.

Episodio 5: Eclipse y Playas en la Región del Mar – Promoción de la costa rionegrina desde Viedma y Las Grutas hasta Sierra Grande.



Dónde ver y utilizar este contenido

El contenido es de acceso libre y gratuito para toda la comunidad, medios y sector turístico:

Capítulo completo en YouTube: www.youtube.com/@RioNegro_ Turismo

Planificación e información oficial: www.turismo.rionegro.gov.ar

Redes Oficiales: @RioNegro_Turismo