El eclipse de 2027 abre una nueva experiencia turística en Río Negro

El 6 de febrero de 2027, el cielo rionegrino será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más atractivos para observar: un eclipse solar anular. El Gobierno de Río Negro ya trabaja junto a los destinos en una agenda que combinará astronomía, naturaleza, actividades deportivas y experiencias para residentes y visitantes.

El fenómeno coincidirá con el fin de semana largo de carnaval. Durante el eclipse, la luna cubrirá el centro del sol y dejará visible a su alrededor el característico “Anillo de Fuego”, una imágen que despierta el interés de viajeros, aficionados a la astronomía y especialistas de distintos lugares.

La propuesta fue presentada ante prestadores, referentes turísticos, autoridades y medios de comunicación, con actividades previstas en Playas Doradas, Viedma, Las Grutas y El Bolsón, incluido el Cerro Perito Moreno.

Desde la Secretaría de Turismo se trabaja junto a cada destino para organizar la programación, acompañar su difusión y brindar información que permita disfrutar del fenómeno de manera segura. En Las Grutas y Playas Doradas se preparan tres jornadas de actividades vinculadas al eclipse. Además, en Las Grutas se realizará la competencia de natación OWeclipse 2027 el sábado 6 de febrero, en coincidencia con el fenómeno astronómico.

La Secretaria de Turismo, Sol Canalda, destacó que el acontecimiento permite pensar más allá de una fecha puntual. “El eclipse nos permite mostrar nuestros destinos desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, desarrollar experiencias vinculadas a la astronomía que puedan disfrutarse durante todo el año”, señaló.

Este es uno de los ejes de trabajo de la Secretaría de Turismo: incorporar progresivamente el astroturismo a la oferta provincial, a través de observaciones nocturnas, interpretación del cielo, experiencias vinculadas al sol y propuestas que integren turismo, ciencia, naturaleza y educación.

El eclipse ofrece, además, una oportunidad para proyectar a Río Negro entre quienes viajan motivados por fenómenos astronómicos y para mostrar las condiciones que distintos destinos de la provincia ofrecen para la observación del cielo.

La presentación reunió a integrantes de la Secretaría de Turismo y de ATUR, autoridades y representantes del sector turístico provincial, entre ellos referentes de ENVITUR, Emprotur Las Grutas y San Antonio Oeste, ATEB El Bolsón, Cerro Perito Moreno y distintos destinos rionegrinos.

Cómo observar el eclipse de manera segura

Durante la presentación se hizo especial hincapié en las condiciones necesarias para observar el fenómeno sin riesgos. El eclipse tendrá una duración aproximada de tres horas, pero el sol nunca debe mirarse directamente ni utilizando elementos caseros como protección.

La recomendación es utilizar lentes certificados específicamente diseñados para la observación solar.

La información sobre el fenómeno, las recomendaciones de seguridad y las actividades previstas estará disponible en la Guía del Eclipse de Río Negro.

El eclipse será el gran acontecimiento de febrero de 2027, pero el trabajo de la Secretaría apunta a que la experiencia no termine ese día: la propuesta es incorporar la astronomía a la oferta turística provincial y generar actividades que puedan disfrutarse en distintas épocas del año.