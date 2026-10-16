Río Negro consolida la gestión y el trabajo en red en hospitales rionegrinos con la salud como prioridad

En Viedma, más de 90 representantes de la administración de los 36 hospitales de Río Negro participan del Encuentro de Administradores Hospitalarios y Referentes de Fondo de Obras Sociales. La iniciativa se enmarca en el impulso que el Gobernador Alberto Weretilneck le otorga a la salud pública, optimizando la atención de la comunidad y brindando mejores herramientas para el personal.

Con una masiva concurrencia se desarrolló en el Auditorio del IPAP de Viedma la primera jornada del Encuentro de Administradores Hospitalarios y Referentes FOS.

Bajo la premisa del “Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Provincial”, la actividad tiene el objetivo central de dotar de más y mejores herramientas técnico-administrativas a las y los trabajadores del sistema, garantizando un servicio eficiente que impacte directamente en la calidad de la atención médica de los rionegrinos.

La apertura institucional estuvo a cargo del Secretario de Administración del Ministerio de Salud, Martín Kelly, quien dio la bienvenida a las delegaciones hospitalarias de toda la provincia. La Subsecretaria de Gestión y Recupero de Terceros Pagadores de Salud, Silvana Pesado, expuso los aspectos clave sobre el funcionamiento y abordaje del Fondo de Obras Sociales.

Durante el trabajo de comisiones, los asistentes se dividieron en dos mesas técnicas de trabajo:

Grupo 1 (FOS – Rendición / Administración): centrado en la normativa de rendición, registro y criterios uniformes de administración hospitalaria.

Grupo 2 (FOS – Facturación): enfocado en las normativas y criterios de facturación sanitaria, contando además con la disertación de Horacio Alejandro Llamazares, titular de la UGL XXVII Río Negro (PAMI).

El primer día de trabajo concluyó con una reunión específica junto a los referentes de los hospitales de complejidad VI.

El cierre de las jornadas contará con la presencia del Ministro Thalasselis

El encuentro continuará este viernes con nuevas instancias de capacitación e intercambio:

Grupo 1 (FOS – Rendición / Administración): charla y asesoramiento técnico a cargo de representantes de la Contaduría General de la Provincia de Río Negro.

Grupo 2 (FOS – Facturación): continuación de talleres prácticos aplicados a los procesos de facturación.

El Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, participará del acto de clausura de estas jornadas de trabajo conjunto con los equipos hospitalarios de toda la provincia.