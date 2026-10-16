Río Negro y el CFI aportarán $4.000 millones para facilitar el crédito a las pymes

El Gobierno de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) anunciaron que aportarán $4.000 millones en partes iguales al Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARIO), impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck. Con estos recursos, el fondo llegará a $6.000 millones para facilitar el acceso al crédito de las pymes rionegrinas y acompañar nuevas inversiones productivas.

El anuncio se realizó durante una jornada de Financiamiento PYME que reunió a empresas, bancos y organismos públicos en la sede del PITBA en Bariloche. Además del incremento de los recursos, se formalizaron acuerdos para ampliar las garantías y facilitar el acceso de las empresas a distintas herramientas financieras.

El FOGARIO brinda garantías que respaldan a las empresas cuando solicitan financiamiento, con la posibilidad de acceder a mejores tasas y plazos. El objetivo es que las pymes locales cuenten con más oportunidades para financiar su actividad, concretar sus proyectos y participar de la nueva etapa productiva de Río Negro.

El presidente de FOGARIO, Lautaro Martínez, destacó la importancia de acercar estas alternativas al sector privado. “La idea es dar a conocer todas las herramientas que tienen a su alcance y que se adaptan a sus necesidades productivas, para que ningún proyecto se frene por no conocer las herramientas que hay en el mercado”, sostuvo.

Uno de los principales avances es la incorporación de avales para instrumentos del mercado de capitales, como cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, obligaciones negociables y facturas de crédito electrónicas. Esta alternativa amplía las opciones de financiamiento para capital de trabajo e inversiones, con la posibilidad de acceder a mejores tasas y financiar proyectos a corto y largo plazo.

El responsable de la Unidad de Enlace del CFI en Cipolletti, Esteban Hiroki, destacó la incorporación de nuevas alternativas de financiamiento para las empresas. “La idea es utilizar distintos instrumentos que tiene el mercado de valores para financiamiento, ya sea a corto o largo plazo, en distintas monedas”, explicó. Además, señaló que el objetivo es que estas herramientas comiencen a utilizarse de manera más extendida entre las pymes de Río Negro.

Por su parte, el director de Recursos Financieros del CFI, Esteban Rodríguez, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de Río Negro para ampliar las herramientas de financiamiento y fortalecer las capacidades técnicas en la provincia. En ese sentido, valoró la formación de profesionales para acompañar estos procesos en el territorio. “Ya tenemos más de 12 profesionales del sector público argentino formados en temas financieros que están en el territorio provincial”, afirmó.

La jornada contó con la participación de representantes del CFI, la Red Federal de Fondos de Garantía Públicos (FONRED), el Mercado Argentino de Valores, CASFOG, el Banco Patagonia y organismos públicos. El objetivo es continuar acercando estas herramientas a las empresas de toda la provincia, facilitar el financiamiento de sus proyectos y acompañar nuevas inversiones productivas.