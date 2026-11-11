Río Negro promocionó sus destinos turísticos en tres mercados clave

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) realizó acciones de promoción en Córdoba, Comodoro Rivadavia y Santiago de Chile para difundir los destinos y productos turísticos de la provincia de cara a la temporada de verano 2027. La agenda incluyó la participación en tres encuentros del sector: el 66° Workshop de ACAV y Mercado de Viajes, la 12° Expo Turismo y el Workshop Ladevi.

Las actividades reunieron a representantes de los sectores público y privado e incluyeron reuniones comerciales, capacitaciones y presentaciones de destinos. Además, las propuestas turísticas rionegrinas despertaron interés en la prensa chilena, especialmente por sus productos emblemáticos.

Las acciones forman parte del plan estratégico de posicionamiento que busca garantizar un flujo constante de visitantes hacia las cuatro regiones rionegrinas: Costa, Cordillera, Estepa y Valle impulsando tanto la comercialización directa como el desarrollo de alianzas con operadores y medios de comunicación.

En el Centro y Sur del País

En Córdoba, considerada una de las plazas emisoras prioritarias del país por su gran volumen de pasajeros y conectividad, Río Negro tuvo presencia con stand propio en el Mercado de Viajes y en el tradicional *Workshop de ACAV.* Allí, el equipo provincial expuso la oferta estival integral, destacando el dictado de capacitaciones especiales orientadas a la preparación de la Costa Atlántica ante el esperado Eclipse Solar Anular de febrero de 2027.

En paralelo, la provincia se presentó en el corazón del mercado patagónico durante la 12° Expo Turismo de Comodoro Rivadavia. Ante una gran cantidad de visitantes y profesionales de la región, ATUR presentó la variada oferta de experiencias para el verano, consolidando a los destinos de la costa, la estepa, el Valle y la cordillera como la opción preferida para el turismo de cercanía. En este evento además la delegación rionegrina participó de una ronda de negocios con operadores regionales, donde prestadores de las zonas mar, estepa y cordillera ofrecieron sus productos.

Proyección Internacional: Mercado Chileno

En Santiago de Chile,Río Negro participó en una nueva edición del Workshop Ladevi. En este encuentro B2B, la representación rionegrina mantuvo múltiples reuniones de trabajo con agencias de viajes y operadores del país vecino para incentivar el turismo internacional hacia la Patagonia. La participación generó además un marcado interés por parte de medios especializados y de prensa masiva chilena, que mantuvieron reuniones con la delegación provincial para coordinar la producción de coberturas especiales y viajes de prensa (press trips). La riqueza vitivinícola de las bodegas del Valle, los paisajes de la Estepa rionegrina, la gastronomía y productos de bienestar en la Cordillera y la oferta de playa del Mar en la Costa Atlántica se posicionaron como los ejes más relevantes para la prensa del país trasandino.

Innovación y Herramientas Digitales

En cada uno de los eventos, ATUR presentó oficialmente sus nuevas plataformas digitales, diseñadas para acompañar tanto al turista en la planificación de su viaje como a las agencias en la comercialización de paquetes turísticos, garantizando una interacción ágil, directa e innovadora con la oferta provincial.

En esta agenda, Río Negro sale a buscar al turista en sus centros de origen, afirmando su liderazgo como uno de los destinos más dinámicos, competitivos y diversos de la Argentina.