¿Sabías que el próximo eclipse lo podés ver en Río Negro?

El miércoles, 2 de octubre, se verá en nuestro país un nuevo eclipse anular de sol, una magnífica experiencia para las y los fanáticos de estos fenómenos. En Río Negro podés verlo en Las Grutas, San Antonio Oeste, Playas Doradas y Sierra Grande.

El eclipse del 2 de octubre será anular, y la franja de anularidad cruzará desde el Pacífico hasta el Atlántico, pasando por Chile y Argentina, específicamente por la provincia de Santa Cruz. A medida que nos alejamos de esa franja, el eclipse se verá de manera parcial. En la provincia de Río Negro se observará un eclipse parcial con una cobertura solar de entre el 65% y el 70%. El fenómeno comenzará alrededor de las 16:00, alcanzando su punto máximo a las 17:20 y finalizando a las 18:43.

“Para observar el eclipse de manera segura, es fundamental utilizar filtros y equipos homologados para la observación solar, ya que no se debe mirar el sol directamente. Su brillo, junto con la radiación ultravioleta e infrarroja, pueden causar daños irreversibles en los ojos. Se recomienda el uso de lentes y filtros diseñados específicamente para este propósito, ya sea para la observación directa o mediante telescopios o cámaras. También. No se debe mirar el sol con radiografías, lentes comunes, CDs u otros objetos, ya que aunque bloqueen parte del brillo, no filtran adecuadamente los rayos ultravioletas e infrarrojos”, dijo Denis Martínez, referente de Astroturismo Las Grutas.

¿Qué sabemos de este fenómeno?

Existen tres tipos de eclipses solares: total, anular y parcial. La diferencia entre el anular y el total radica en los diámetros aparentes de la luna y el sol, que varían según la distancia entre la Tierra, la Luna y el Sol. Estos diámetros cambian a lo largo de las órbitas de ambos cuerpos celestes. Un eclipse es total cuando el diámetro aparente de la luna es ligeramente mayor y cubre completamente el sol. En cambio, un eclipse es anular cuando el diámetro de la luna es un poco menor, dejando visible un anillo de luz alrededor, conocido como “anillo de fuego”. El eclipse parcial ocurre cuando la luna cubre solo una parte del sol.

A diferencia de un eclipse lunar, que ocurre cuando la luna pasa por el cono de sombra de la Tierra y puede verse desde cualquier lugar donde la luna esté visible en el horizonte, un eclipse solar requiere una alineación precisa entre la luna, la Tierra y el sol. Esto da lugar a la “franja de anularidad” donde se proyecta la sombra de la luna sobre la Tierra.