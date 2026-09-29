Río Negro mostró en la FIT la diversidad de sus cuatro regiones

La 30° Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) reunió en La Rural de Palermo una propuesta provincial atravesada por destinos, sabores, experiencias y grandes eventos de las cuatro regiones turísticas: Mar, Cordillera, Valle y Estepa.

Durante la feria, la provincia contó con un amplio stand dentro del espacio Patagonia, donde presentó su oferta turística a través de actividades, propuestas interactivas y una agenda vinculada con la próxima temporada de verano y los principales atractivos rionegrinos.

La gastronomía fue uno de los ejes de la propuesta, con clases de cocina y coctelería y degustaciones de productos representativos de distintas zonas, entre ellos mariscos del Golfo San Matías, chocolates, vinos, sidras y destilados.

La participación se dio además en un escenario de crecimiento del turismo receptivo: durante agosto se registró una suba interanual cercana al 9%, mientras que en septiembre los arribos desde Brasil crecieron un 41,8%.

“La FIT es un espacio muy importante para seguir mostrando Río Negro en los principales mercados turísticos y generar nuevas oportunidades para nuestros destinos. La propuesta refleja la diversidad de la provincia y cuenta con una agenda que incluye la temporada de verano, grandes eventos deportivos, el eclipse de 2027 y nuevas experiencias para quienes eligen la provincia”, expresó la secretaria de Turismo, Sol Canalda.

La Cordillera presentó experiencias vinculadas con la montaña, el bienestar, la gastronomía y el turismo deportivo. Bariloche llevó propuestas como Bariloche a la Carta y su calendario de grandes competencias internacionales, mientras que El Bolsón mostró las actividades del cerro Perito Moreno y productos característicos de la Comarca, como la cerveza artesanal y el lúpulo.

La región del Mar exhibió la diversidad de la costa rionegrina. Las Grutas, San Antonio Oeste y Playas Doradas difundieron sus playas y la biodiversidad del Golfo San Matías, mientras que Viedma y El Cóndor presentaron el Camino de la Costa, la colonia de loros barranqueros y experiencias relacionadas con el viento, el río, el mar y la naturaleza.

La Estepa mostró distintas maneras de recorrer y conocer la Línea Sur, con el Tren Patagónico y La Trochita como protagonistas, junto con experiencias ligadas a sus paisajes, localidades y cultura.

os grandes eventos deportivos ocuparon otro lugar central. Entre las actividades difundidas estuvo la fecha del Mundial de Motocross que se realizará en Bariloche el 13 y 14 de marzo de 2027, una competencia internacional con capacidad para atraer visitantes fuera de los períodos tradicionales de mayor movimiento turístico.

La agenda incluyó además la promoción del eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027 y actividades de capacitación vinculadas con turismo activo, bienestar, litoral marítimo y estepa.

La FIT permitió reunir en un mismo espacio la diversidad turística de la provincia, acompañar las propuestas de las distintas localidades y presentar ante operadores, prestadores y público general algunos de los principales atractivos y eventos de los próximos meses.