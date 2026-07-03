Quedó inaugurada la Plaza del barrio Cerro de la Cruz “Fabián Alberto Choilaf”

Con un emotivo acto encabezado por el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, quedó oficialmente inaugurada la Plaza del barrio Cerro de la Cruz “Fabián Alberto Choilaf”, un nuevo espacio destinado al encuentro, la recreación y el disfrute de las familias del sector.

La ceremonia contó con la participación de la familia Choilaf, vecinos y vecinas, representantes de instituciones locales y trabajadores municipales, quienes acompañaron este significativo homenaje.

La designación del nombre de la plaza surgió por iniciativa de los familiares de Fabián Alberto Choilaf, con el acompañamiento de vecinos del barrio, y fue formalizada mediante la Ordenanza Municipal N° 050/2024.

La inauguración tuvo un profundo valor simbólico, ya que coincidió con la fecha en la que Fabián habría cumplido 40 años, convirtiendo el homenaje en un momento de especial significado para sus seres queridos y para toda la comunidad.

Durante el acto, los presentes compartieron una jornada marcada por el recuerdo, el afecto y la memoria, destacando la importancia de mantener vivo el legado de quienes dejaron una huella en la comunidad.

Con este nuevo espacio público, el Municipio continúa promoviendo lugares de encuentro para las familias, al tiempo que reconoce la historia y el aporte de vecinos que forman parte de la identidad de Ingeniero Jacobacci.