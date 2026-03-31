Río Negro conmemora el 2 de abril con actividades en toda la provincia

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Gobierno de Río Negro acompañará una amplia agenda de actividades en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional y mantener viva la memoria colectiva.

Las propuestas incluyen vigilias, actos centrales, actividades culturales, muestras y encuentros comunitarios, que se desarrollarán el 1 y 2 de abril, con la participación de veteranos de guerra, instituciones y vecinos en todo el territorio provincial.

El 1 de abril se llevarán adelante vigilias y actividades culturales en distintas localidades:

Allen: vigilia desde las 21:00 h con actividades artísticas y encuentro con vecinos, finalizando a las 00:00 h con la sirena de bomberos

Catriel: vigilia desde las 20:30 h en la plaza Islas Malvinas

Cinco Saltos: actividades culturales de 20:00 a 24:00 h con participación de la Banda del Ejército Argentino

San Carlos de Bariloche: inicio de la vigilia desde las 17:30 h con actividades culturales, encendido de la llama votiva y ceremonia de medianoche

Viedma (El Cóndor): vigilia de 22:00 a 24:00 h en el Memorial Malvinas

El 2 de abril se realizarán los actos centrales en toda la provincia:

Allen: 09:30 – en Plaza Héroes de Malvinas

Catriel: 10:00 – ofrenda floral en el cementerio local y 11:00 h acto en Plaza Islas Malvinas

Cinco Saltos: 10:00 – en la plaza municipal

Cipolletti: 10:00 – en Plaza Malvinas

General Roca: 10:30 – acto en el Memorial Gesta de Malvinas y 15:00 h acto en Plaza Héroes de Malvinas en Cervantes

Ingeniero Jacobacci: 10:00 – en Plaza Héroes de Malvinas

San Antonio Oeste / Las Grutas: 10:00 – en el Monumento Provincial al Soldado (costanera)

San Carlos de Bariloche: acto central a las 12:00 h en el Centro Cívico, con actividades desde las 08:30 h

Viedma: 11:00 h en la Plazoleta Islas Malvinas (Av. Perón y Caseros)

Villa Regina: 10:00 h en la Plaza ex Combatientes

En General Roca, además, el 1 de abril se desarrollarán exposiciones sobre Malvinas y soberanía en el Museo Municipal Lorenzo Vintter y en la Casa de la Cultura de Cervantes, mientras que el 2 de abril a las 20:00 h se inaugurará la muestra fotográfica “Madres de Malvinas”.

Por su parte, San Carlos de Bariloche contará con una agenda extendida que incluye actividades culturales y deportivas los días posteriores, como torneos, espectáculos musicales y propuestas comunitarias vinculadas a la conmemoración.

Estas acciones reflejan el compromiso de la provincia con la memoria, el reconocimiento y el acompañamiento a los veteranos de guerra y sus familias.

El Gobierno de Río Negro invita a toda la comunidad a participar de las actividades y a rendir homenaje, en cada localidad, a quienes dieron su vida por la Patria.