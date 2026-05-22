La escuelita de futbol “EL Barrio” crece en Jacobacci

Lo que hace un tiempo era un baldío, hoy es un espacio de encuentro, deporte y contención para más de 60 chicos de Ingeniero Jacobacci. La Escuelita Formativa El Barrio recibió esta semana su personería jurídica y busca seguir creciendo con el acompañamiento de la Provincia.

El club comenzó a funcionar en marzo de este año, a partir de la iniciativa de un grupo de padres y del trabajo del profesor Denis Choilaf, quien empezó entrenando a 15 chicos en una cancha de fútbol 5 de la Plaza Don Cano. Con el correr de las semanas, la propuesta fue sumando cada vez más chicos, gracias al acompañamiento de vecinos, familias y donaciones de la comunidad.

“Antes era un baldío y hoy hay tres canchas que surgieron como plaza gracias a un grupo de vecinos y a las donaciones de la gente. Hoy funciona la escuelita ahí”, expresó Choilaf.

Actualmente participan niños de entre 6 y 13 años que, durante el invierno, también realizan actividades en un espacio cerrado para sostener los entrenamientos.

Además de lo deportivo, la asociación lleva adelante un importante trabajo social a través de un merendero que funciona después de cada práctica. “Cuando termina cada entrenamiento toman la leche todos juntos y eso fortalece la unión de los chicos y del grupo”, destacó el profesor.

Choilaf también valoró el crecimiento alcanzado en poco tiempo: “No sabíamos que íbamos a llegar tan lejos en tan poco tiempo. Esto surgió de corazón y todavía no tomamos dimensión de lo que se logró”.

En este marco, el intendente José Mellado y la Inspectora General de Personas Jurídicas, Martina Morana, hicieron entrega de la personería jurídica a la institución, un paso importante para fortalecer su organización y acompañar el crecimiento del espacio comunitario.