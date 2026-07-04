Pilcaniyeu celebró el egreso de la segunda promoción de los Talleres de Oficio

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La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, acompañó el acto de egreso de la segunda promoción de los Talleres de Oficio de la Escuela Taller Enrique Angelelli, donde 17 vecinos y vecinas recibieron sus certificados tras completar su formación.

Durante el año, los egresados se capacitaron en los oficios de auxiliar en herrería de obra y artística, electricidad del hogar y reparación de electrodomésticos, auxiliar en carpintería y auxiliar panadero pastelero, incorporando conocimientos y herramientas que fortalecen sus posibilidades de desarrollo personal y de inserción laboral.

Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto con la Escuela Taller Enrique Angelelli y la Fundación Gente Nueva, agradeciendo el compromiso y el acompañamiento brindado a lo largo de todo el proceso formativo.

En la oportunidad, la intendenta Daniela Cornejo felicitó a los 17 egresados y egresadas por el esfuerzo y la dedicación demostrados durante el ciclo de capacitación, subrayando la importancia de generar este tipo de propuestas que amplían las oportunidades de formación y crecimiento para la comunidad.

Tras la ceremonia de entrega de certificados, autoridades, docentes, estudiantes, familiares e integrantes de distintas instituciones compartieron un almuerzo de camaradería, poniendo cierre a una jornada de reconocimiento, celebración y nuevos desafíos para quienes culminaron esta etapa de formación.

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