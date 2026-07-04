Pilcaniyeu celebró el egreso de la segunda promoción de los Talleres de Oficio

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, acompañó el acto de egreso de la segunda promoción de los Talleres de Oficio de la Escuela Taller Enrique Angelelli, donde 17 vecinos y vecinas recibieron sus certificados tras completar su formación.

Durante el año, los egresados se capacitaron en los oficios de auxiliar en herrería de obra y artística, electricidad del hogar y reparación de electrodomésticos, auxiliar en carpintería y auxiliar panadero pastelero, incorporando conocimientos y herramientas que fortalecen sus posibilidades de desarrollo personal y de inserción laboral.

Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto con la Escuela Taller Enrique Angelelli y la Fundación Gente Nueva, agradeciendo el compromiso y el acompañamiento brindado a lo largo de todo el proceso formativo.

En la oportunidad, la intendenta Daniela Cornejo felicitó a los 17 egresados y egresadas por el esfuerzo y la dedicación demostrados durante el ciclo de capacitación, subrayando la importancia de generar este tipo de propuestas que amplían las oportunidades de formación y crecimiento para la comunidad.

Tras la ceremonia de entrega de certificados, autoridades, docentes, estudiantes, familiares e integrantes de distintas instituciones compartieron un almuerzo de camaradería, poniendo cierre a una jornada de reconocimiento, celebración y nuevos desafíos para quienes culminaron esta etapa de formación.