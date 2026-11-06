Pilcaniyeu: decomisaron carne vacuna transportada sin habilitación

El procedimiento se realizó durante la tarde del martes. La Policía constató que una camioneta trasladaba ocho bolsas con distintos cortes y partes de un animal vacuno, sin contar con la habilitación correspondiente.

Un control policial realizado durante la tarde del martes en Pilcaniyeu terminó con el decomiso de una importante cantidad de carne vacuna que era transportada en la parte trasera de una camioneta.

Durante la intervención, el conductor manifestó que llevaba carne en el vehículo, por lo que los uniformados lo acompañaron hasta la dependencia policial para verificar la carga y realizar las actuaciones correspondientes.

Con la presencia de testigos, el personal inspeccionó ocho bolsas de nylon transparentes en las que se encontraron distintos cortes y partes de un animal vacuno: dos cuartos, dos paletas, dos costillares, un mondongo, una cabeza y dos costeleteros.

La totalidad de la mercadería fue decomisada en aplicación del artículo 11 de la Ley Provincial 2534. Según lo establecido en el procedimiento, los productos debían ser desnaturalizados en el vertedero municipal.

Los controles forman parte de las tareas preventivas que desarrolla la Policía de Río Negro en sectores rurales y caminos de conexión entre localidades.