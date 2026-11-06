Soria pagó sueldos tras el auxilio de Weretilneck

El Gobierno de Río Negro realizó un anticipo de coparticipación a la Municipalidad de General Roca, para que puede completar el pago de los salarios. En estos días, la administración local anunció el desembolso desdoblado. Según alegó, es por la trasferencias de recursos a las tareas de obras de prevención por el ciclo de tormentas que se avecinan por el efecto de El Niño, motivo por el que también se suspendió el Festival de la Sidra.

Sin embargo, en el ámbito político se acusó a la gestión Soria de mal administrar los recursos y con ello, se «cae» un mito -indicaron- sobre la administración y el superávit.

Roca pagó el 70% en un tramo, y hoy depositó el restante 30%. Según consignó el sitio Literal, fuentes provinciales indicaron que eso fue posible con fondos provenientes de un anticipo de coparticipación. Ese adelanto deberá ser devuelto en dos cuotas.

En ese contexto, el gobernador Alberto Weretilneck fue consultado por la situación del Ejecutivo roquense. El mandatario aseguró no saber cuáles fueron los motivos que llevaron a la administración de María Emilia Soria a pagar en cuotas, aunque aprovechó la pregunta para referirse a las dificultades que enfrentan los gobiernos locales en un contexto de caída de los recursos y a la necesidad de adecuar los gastos a los ingresos.

Durante una entrevista con Radio Noticias, un periodista le preguntó si las dificultades económicas alcanzaban a los municipios en general o si el caso de Roca constituía una excepción. «No sé qué pasó en Roca, no conozco cuáles son las causas, pero estoy al tanto de que no pudo pagar los sueldos», respondió el mandatario.

A continuación, describió un escenario de retracción de los ingresos tanto para las administraciones municipales como para la Provincia. «Hay una caída de recursos, la falta de ingresos de gran parte de la economía, los salarios que no alcanzan, hay un amesetamiento permanente en los ingresos impositivos, provinciales y municipales», sostuvo.

En ese contexto, Weretilneck puso el foco en la necesidad de controlar el gasto público y evitar que su evolución se despegue de los recursos disponibles. «Si el nivel de gasto no tiene relación con los ingresos, se complica», advirtió.

El Gobernador volvió a señalar que desconocía la situación financiera específica del municipio de Roca, pero planteó que el actual escenario económico exige aprender a administrar sin el efecto de la inflación sobre los ingresos, dado que la suba generalizada de precios «disimulaba la ineficiencia».

«Vivir sin inflación significa administrar los recursos públicos de una manera más fina. La inflación, al generar mayores recursos, disimulaba la ineficiencia en las políticas públicas. Hoy, cuando se tienen recursos estables o con un crecimiento chiquitito, cuando al gasto lo hace crecer de una manera desproporcionada, termina teniendo ese tipo de problemas», afirmó.