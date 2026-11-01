Decomisaron cerca de 100 kilos de carne

El sábado a las 13, durante un control vehicular sobre la Ruta Provincial 6, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba, decomisó casi 100 kilos de carne que eran transportados en una camioneta sin las condiciones sanitarias correspondientes.

El operativo se llevó adelante en el sector denominado Tres Cruces, en la intersección de las rutas provinciales 6 y 7.

En primera instancia, los efectivos intentaron detener la marcha de una camioneta que circulaba por la Ruta Provincial 6. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la indicación policial y continuó su recorrido.

Ante esta situación, el personal inició un seguimiento y logró interceptar el vehículo a la altura de la curva de Los Santos, aproximadamente en el kilómetro 124 de la ruta.

En la camioneta viajaban dos hombres que, al ser consultados sobre si transportaban productos derivados de la faena, reconocieron que llevaban medio ternero y otros cortes de carne en la caja del rodado, cubiertos con una lona.

Al inspeccionar la carga, los efectivos constataron que transportaban entre 90 y 100 kilos de carne sin refrigeración, sin documentación que acreditara su procedencia, sin marca o señal visible y sin el correspondiente sello de SENASA.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se realizó la verificación de la mercadería en presencia de testigos.

Debido a las irregularidades detectadas, se procedió al decomiso de la totalidad de la carne y a su posterior incineración, en el marco de una infracción a la Ley Provincial 2534.