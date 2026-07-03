Pilcaniyeu: secuestraron 170 kilos de carne de caballo

El decomiso se logró durante un operativo de prevención y control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 23.

Personal de la Subcomisaría 75º de Pilcaniyeu interceptó un vehículo particular que transportaba un equino faenado en condiciones irregulares, durante un operativo de prevención realizado sobre la Ruta Nacional 23.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19 de este miércoles, en uno de los accesos a la localidad, cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de una Ford EcoSport conducida por un vecino de Pilcaniyeu.

Durante la inspección, los uniformados constataron que el conductor trasladaba en el habitáculo del vehículo un equino faenado, con un peso aproximado de 170 kilogramos, oculto entre frazadas y una bolsa de consorcio.

Ante esa situación, el hombre fue trasladado a la unidad policial, donde se dispuso el decomiso del animal y el inicio de actuaciones por infracción a la Ley Provincial Nº 2534, debido a que el transporte de la carne se realizaba sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene exigidas para sustancias alimenticias.

Este procedimiento forma parte de las tareas de prevención impulsadas por el Comando Superior de la Policía de Río Negro y la Jefatura de la Unidad Regional III para prevenir hechos delictivos en zonas rurales. Los operativos se desarrollan con la intervención de unidades de orden público y de la Brigada Rural, mediante controles permanentes en rutas y caminos de la región.