Jacobacci: Ray Prafil se consagró campeona nacional de espada femenina

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Ray Prafil es una esgrimista argentina de identidad mapuche, especializada en la modalidad de espada y vinculada al club GEBA. Es hija del logko Ignacio “Choyke” Prafil, integrante del Lof Fvta Anekón, y viene construyendo una trayectoria deportiva que la llevó a representar al país en competencias internacionales.

Según informó el Comité Olímpico Argentino, Prafil se consagró campeona nacional de espada femenina en la categoría Precadetes y obtuvo la medalla de bronce en Cadetes. También participó en los Juegos Panamericanos Juveniles y representó a la Argentina en los Juegos Mundiales Universitarios FISU Rhine-Ruhr 2025, en la prueba de espada individual.

Además de sus logros deportivos, la esgrimista expresa públicamente su identidad y pertenencia al pueblo mapuche. En sus redes sociales exhibe con orgullo el emblema que representa a su pueblo nación, creado por su padre junto a otros referentes en 1992.

Su presencia en escenarios deportivos nacionales e internacionales también pone de manifiesto esa identidad, que forma parte de su historia familiar y comunitaria.

«La identidad no se oculta en ningún escenario. Se exhibe con orgullo porque es la memoria de fvtakece yem que nos dio origen. MARICIWEW», expresa el mensaje que acompaña la publicación.

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