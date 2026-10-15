Guardas Ambientales detectaron caza ilegal de guanacos en Somuncurá

Durante un recorrido de rutina en el Área Natural Protegida Meseta Somuncurá, Guardas Ambientales de Río Negro detectaron una situación de caza y faena ilegal de guanacos y dieron aviso a la Policía. El operativo permitió decomisar 464 kilos de carne y activar las actuaciones judiciales correspondientes.

El Gobierno de Río Negro, a través de un trabajo articulado entre los Guardas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Policía Provincial y la Subsecretaría de Fauna Silvestre, intervino ante un hecho de caza ilegal de guanacos en inmediaciones del Área Natural Protegida Meseta Somuncurá. La detección, durante un recorrido de rutina, permitió dar aviso a las fuerzas de seguridad, activar el protocolo correspondiente y avanzar con el decomiso de 464,225 kilos de carne de fauna silvestre.

El procedimiento se desarrolló el lunes 12 de octubre, alrededor de las 18:50, en la Ruta Provincial N° 60, en el desvío a Paja Alta. Tras el aviso de los Guardas Ambientales, personal de la Brigada Rural de San Antonio Oeste interceptó un vehículo en el que se encontraron diez bolsas de arpillera y un bolsón con carne faenada, correspondiente a aproximadamente diez ejemplares de guanaco.

Los ocupantes fueron trasladados a la Comisaría 15° de Valcheta, donde intervinieron la Subsecretaría de Fauna Silvestre y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para realizar el decomiso, el pesaje y las actuaciones administrativas correspondientes.

La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, a cargo del fiscal Roberto Veratti, dispuso el secuestro del vehículo y la intervención del Gabinete de Criminalística para las pericias. Finalmente, la carne decomisada fue desnaturalizada.

Se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley Provincial N° 5796 y a la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La intervención refleja la importancia de la presencia de los equipos ambientales en el territorio y de la coordinación entre los organismos provinciales, las fuerzas de seguridad y la Justicia para detectar actividades ilegales y proteger los recursos naturales.

La protección de la fauna, una responsabilidad compartida

El guanaco es una especie nativa característica de la estepa patagónica y cumple un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas. Su conservación forma parte de la gestión ambiental que lleva adelante Río Negro para resguardar la biodiversidad y proteger el patrimonio natural de la provincia.

La Provincia sostiene el trabajo territorial y la articulación entre organismos como herramientas concretas para defender sus recursos naturales. La presencia de los Guardas Ambientales permite detectar situaciones de riesgo, dar intervención a las autoridades competentes y contribuir a que las áreas naturales protegidas cumplan su objetivo de conservación.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático solicita a la comunidad denunciar situaciones de caza ilegal y colaborar con la preservación de las especies autóctonas. La protección de la fauna silvestre requiere controles, presencia del Estado y compromiso ciudadano.