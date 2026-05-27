Pilcaniyeu celebró el 25 de Mayo con una jornada de tradición y encuentro comunitario

La comunidad compartió actividades patrias, espectáculos y propuestas recreativas para toda la familia.

La Municipalidad de Pilcaniyeu llevó adelante una jornada especial para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, compartiendo junto a vecinos y vecinas un día cargado de tradición, encuentro y celebración.

Las actividades comenzaron durante la mañana con el acto protocolar y las presentaciones realizadas por la comunidad educativa de la Escuela Primaria N.º 269, que rindieron homenaje a esta fecha patria tan significativa para el país.

Posteriormente, la celebración continuó con distintas propuestas recreativas y culturales destinadas a toda la familia. Vecinos y vecinas disfrutaron de un asado popular, bingos con importantes premios, danzas folclóricas, música y espectáculos artísticos que acompañaron la jornada.

Desde el municipio destacaron la importante participación de la comunidad y el clima de encuentro vivido durante toda la celebración.

La intendenta Daniela Cornejo, junto a su equipo de trabajo, agradeció especialmente a cada institución, artista, colaborador y vecino que formó parte de esta jornada patria, contribuyendo a mantener vivas las tradiciones y el espíritu comunitario de Pilcaniyeu.