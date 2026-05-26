Jacobacci conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

La comunidad participó del acto oficial y de una jornada patriótica con expresiones culturales y el tradicional chocolate caliente.

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci llevó adelante el acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, encabezado por el intendente José Antonio Mellado, junto a autoridades locales y provinciales, instituciones y una importante participación de vecinos y vecinas de la comunidad.

La ceremonia se desarrolló en la Plaza Primeros Pobladores y contó con la presencia de las banderas de ceremonia de distintas instituciones educativas y organismos locales, acompañando una jornada cargada de sentimiento patriótico y reflexión histórica.

Durante el acto, el profesor José María Ramallo compartió palabras alusivas en representación de toda la comunidad, destacando la importancia de mantener vivos los valores de libertad, unidad y compromiso que dieron origen a la patria argentina.

Finalizada la parte protocolar, la celebración continuó en el Gimnasio Municipal con diversas presentaciones artísticas, expresiones culturales y el tradicional chocolate caliente, en un espacio de encuentro y participación para toda la comunidad.

Desde el municipio destacaron que conmemorar el 25 de Mayo significa renovar el compromiso con la historia, la identidad y el orgullo de seguir construyendo patria cada día desde Jacobacci.