¿Se adelantó la temporada? Ya se observan orcas en la costa rionegrina

La aparición temprana de una orca en Bahía Rosas generó sorpresa entre vecinos y visitantes. Desde la Provincia se lleva tranquilidad, recordando las recomendaciones para disfrutar del avistaje de manera segura y responsable.

A raíz de la circulación de un video en redes sociales, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro lleva tranquilidad a la comunidad y recuerda que no existen registros de ataques de orcas a personas en estado silvestre. No obstante, es importante respetar el comportamiento natural de la fauna marina y mantener siempre las medidas de precaución correspondientes.

El hecho ocurrió el pasado 25 de mayo en Bahía Rosas, donde el macho conocido como Pao (PTN-006) protagonizó una situación poco habitual al acercarse a la orilla tras confundirse, posiblemente, por el sonido de los remos de una canoa. Al advertir que se trata de una persona y no de una presa, el animal regresa mar adentro.

Las orcas que llegan a la costa rionegrina en esta época del año son provenientes de Península Valdés y suelen aparecer en los meses de junio, julio y agosto. Las últimas apariciones registradas fueron en julio de 2023, junio de 2024 y junio de 2025.

No se trata necesariamente de un adelantamiento de la temporada, sino de un comportamiento habitual en machos adultos como Pao, que suelen desplazarse solos o acompañados por otro macho.

De hecho, durante mayo del 2025, Pao arribó junto a Emyr (PTN-025), un macho joven de 12 años. En aquella ocasión permanecieron solo un día en Punta Bermeja antes de regresar a Península Valdés. Posteriormente, Pao volvió junto al resto del grupo el 6 de junio y permanecieron alrededor de tres semanas en la zona.

En este sentido, no se descarta que este año pueda repetirse un comportamiento similar: que Pao visite nuevamente la costa rionegrina de manera anticipada y luego regrese junto al resto del grupo en las próximas semanas.

Si bien el avistaje de Pao no ocurre dentro de un Área Natural Protegida, se espera que en las próximas semanas las orcas comiencen a observarse también en Punta Bermeja, uno de los puntos más emblemáticos de la costa rionegrina para el avistaje de fauna marina.

Aunque los meses de mayor presencia de orcas en la costa rionegrina suelen ser junio y julio, durante los últimos días ya comenzaron a registrarse los primeros avistajes en el Golfo San Matías, anticipando una de las temporadas más esperadas en la costa atlántica provincial.

El avistaje responsable permite disfrutar de un espectáculo natural único, al mismo tiempo que garantiza la conservación de las especies y la seguridad de quienes visitan la costa.

En este sentido, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático brindó las principales recomendaciones para el avistaje:

Observar siempre desde lugares habilitados y seguros.

No ingresar al agua cuando haya presencia de orcas.

Evitar acercarse en embarcaciones pequeñas o elementos recreativos.

No generar ruidos fuertes ni intentar interactuar con los animales.

Respetar las indicaciones del cuerpo de guardas ambientales y personal de las Áreas Naturales Protegidas.

Río Negro continúa fortaleciendo el trabajo de conservación y monitoreo de fauna marina en toda la costa atlántica, promoviendo el cuidado ambiental y el turismo responsable como parte de una política sostenida de protección de los recursos naturales provinciales.