Retirados y pensionados de Policía cobrarán esta semana zona desfavorable

Entre el martes 26 y el jueves 28 de mayo, el Gobierno de Río Negro abonará las cuotas correspondientes a la reparación histórica por zona desfavorable destinada a 2.713 policías retirados y pensionados.

El compromiso demandó una inversión provincial de $1.246 millones para la cuota que se abona en mayo, y forma parte del reconocimiento a una demanda histórica del sector que tiene un profundo sentido de justicia. Se trata de un reconocimiento a mujeres y hombres de la Policía que dedicaron su vida al cuidado de los rionegrinos.

El cronograma se organiza por edades, de la siguiente forma:

Martes 26: cobrarán las personas mayores de 66 años.

Miércoles 27: cobrarán las personas entre 61 y 65 años.

Jueves 28: cobrarán las personas de hasta 60 años.

El Gobierno Provincial continúa cumpliendo el compromiso asumido con retirados y referentes policiales, y avanza en una política de equidad y reconocimiento hacia quienes entregaron su vocación de servicio en defensa de la seguridad de los rionegrinos.