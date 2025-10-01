Buena participación de las escuelas de la Región Sur en “A Rodar Escuelas” 2025

El equipo coordinador del programa educativo “A Rodar Escuelas” 2025, junto al jurado convocado para el evento, seleccionó las 18 producciones que participarán del cierre provincial que se desarrollará en noviembre en Las Grutas.

Esta selección se llevó adelante entre más de 380 producciones audiovisuales, podcast, porfolios, fotomontajes, fotografías y memes que 180 escuelas presentaron en esta 11° edición del programa provincial, alcanzando récord de participación estudiantil.

En este sentido es importante remarcar que, más allá del evento provincial en sí, A Rodar Escuelas empieza esta semana una etapa de itinerancia por la provincia con encuentros zonales para que todas las escuelas compartan sus producciones y reconocer el trabajo de todos las y los estudiantes.

Narrativas audiovisuales

Educación Inicial:

“Guardianes de la Fauna Rionegrina. Animales en Peligro de Extinción”, del Jardín Independiente N°40 de Choele Choel.

¿Dónde nació mi nombre? del Jardín de Infantes N° 79 de Viedma.

Mención:

Centenario Maique del Jardín de Infantes Independiente N° 72 de Mainque.

Educación Primaria:

“No Humanos” de la Escuela Primaria N° 310 de Bariloche

“Todos Los Años La Misma Historia” de la Escuela Primaria N°231 de Pichi Leufu.

“La Mochila Más Pesada” de la Escuela Primaria N° 277 de Valcheta.

“Acuaponia: El Futuro no es el Desechable” de la Escuela Primaria N° 15 de Valcheta.

Menciones:

“La Mochila Misteriosa” de la Escuela Primaria N° 7 de Pomona.

“Guardianes del Planeta” de la Escuela Primaria N° 52 de Villa Regina.

Educación de Adultos/as:

“Una vida, muchas historias” del CENS N°30 de General Roca.

Menciones:

“Vidas que inspiran” de la EEBA N° 9 de San Carlos de Bariloche.

“Trampas Cotidianas” del Colegio de Jóvenes y Adultos Aitue de San Carlos de Bariloche.

Educación Secundaria:

“Detrás del Uniforme” de la ESRN N° 28 de Ramos Mexia.

“Notinada: El lugar donde las noticias no abundan” de la ESRN N° 3 de Río Colorado.

“Científicos por accidente” de la ESRN N° 53 de General Conesa.

“Reprogramación” de la ESRN N° 2 de San Carlos d Bariloche.

“Ese ruido llamado violencia” de la ESRN N° 39 de Sierra Grande.

Menciones:

“Hasta que la imaginación vuelva” de la ESRN N° 149 de Allen.

“El Fantasma” del Instituto Dante Alighieri de San Carlos de Bariloche.

“Invisible” de la ESRN N° 116 de General Roca.

Educación Especial:

“Mundo Inteligente” de la Escuela de Educación Especial N° 2 de Allen.

“Desde nuestro punto de vista. Un día en la Escuela” de la Escuela de Educación Especial N° 22 de Viedma.

Menciones:

“La 8 te cuenta. Capítulos Todos” de la Escuela de Educación Especial N° 8 de Choele Choel.

“Nuestra Especial 19” de la Escuela de Educación Especial N° 19 de San Carlos de Bariloche.

Narrativas Visuales

“Leer también es divertido” de la Escuela Primaria N° 62 de Sierra Grande.

“Soy todo lo que recuerdo” de la ESRN N° 30 de El Bolsón.

Menciones:

“La construcción de ciudadanía” del Jardín anexo de la Escuela Primaria N° 190 de Ñirihuau.

“Sustentabilidad” de la Escuela María Auxiliadora de San Carlos de Bariloche.

“Memes y Fotografía” de la ESRN N° 145 de Villa Regina.

“Memes” de la Escuela de Educación Especial N° 8 de Choele Choel.

Narrativas Sonoras: Podcast

“Alfabetización en sus múltiples dimensiones” de la ESRN N° 58 de Los Menucos.

“Cuando seas grande lo entenderás” de la Escuela María Auxiliadora de San Carlos de Bariloche.

Menciones:

“Escucha con el corazón” de la Escuela Primaria N° 277 de Valcheta.

“Alimentación Saludable” de la Escuela Primaria N°169 de General Roca.

“Las voces del monte” del Jardín de Infantes N° 83 de Viedma.

“Volverás a ser feliz” de la Escuela de Educación Especial N° 9 de San Carlos de Bariloche.