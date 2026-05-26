Sierra Colorada conmemoró el 25 de Mayo con un emotivo acto patrio

La comunidad compartió una jornada de tradición, arte y sentimiento nacional en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La Municipalidad de Sierra Colorada llevó adelante el acto oficial por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, con la participación de instituciones, comunidad educativa, vecinos y vecinas de la localidad.

La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y del himno de Río Negro, en un marco de profundo respeto y sentimiento patriótico.

Durante el acto, la intendenta Marta Ignacio compartió palabras alusivas a la fecha, destacando la importancia de mantener vivos los valores de unidad, identidad y compromiso con la comunidad.

En su discurso, la jefa comunal expresó que “la patria se construye todos los días”, a través del trabajo, la solidaridad y el compromiso de cada vecino y vecina.

La jornada también contó con diversas presentaciones artísticas y tradicionales. Entre ellas se destacó la interpretación del Pericón Nacional a cargo de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas, dirigida por las profesoras Eliana y Maura, además de las actuaciones de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas de Niños y de la Escuela de Arte Popular del IUPA.

Como cierre de la celebración patria, vecinos y vecinas compartieron chocolate caliente, tortas fritas y pastelitos en una tarde de encuentro, tradición y celebración de la identidad nacional.