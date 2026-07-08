Ñorquinco: Río Negro brinda más herramientas para mejorar acceso al agua

En el invierno de la Región Sur, cuando las bajas temperaturas congelan vertientes y aguadas y el acceso al agua se vuelve más complejo, cada intervención puede hacer una diferencia para las familias que viven y producen en el territorio. Con ese objetivo, el Gobierno de Río Negro continúa desarrollando obras que mejoran el abastecimiento de agua para el consumo diario y la producción ovina en el departamento de Ñorquinco.

Con el trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y la Municipalidad de Ñorquinco, días atrás se concretó una nueva intervención para acompañar a la familia Mol, que atravesaba dificultades para acceder al recurso.

A partir de un relevamiento realizado por el equipo técnico del Ministerio, encabezado por el Ingeniero Agrónomo Leonel Jenks, se definió la alternativa más adecuada para el lugar, incorporando un sistema de captación de agua desde vertientes mediante bombeo solar y conducción por gravedad. Estas soluciones permiten trasladar el agua hasta los puestos de manera eficiente, aprovechando las condiciones naturales de cada establecimiento.

Actualmente, más de 20 familias del departamento reciben acompañamiento a través de este tipo de obras, que buscan brindar respuestas concretas a una necesidad cotidiana y contribuir al desarrollo de la producción ovina.

El delegado regional del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Farid Tello, destacó que “cada establecimiento presenta una realidad diferente, por eso trabajamos en territorio, recorriendo los campos y evaluando junto a cada familia cuál es la solución más adecuada. Estas obras mejoran el acceso al agua y generan mejores condiciones para producir y vivir en el lugar donde eligieron desarrollar su proyecto de vida”.

Las intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para acompañar a los productores con herramientas adaptadas a las características de cada zona. En ese marco, la Provincia también gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un proyecto destinado a fortalecer la gestión del riesgo hídrico, que contempla acciones de prevención de sequías en la zona andina.