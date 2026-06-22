Región Sur: se continúa con los trabajos de limpieza y mejoramiento de aguadas

En el marco de la emergencia hídrica, el Gobierno Provincial avanza con trabajos de limpieza y mejoramiento de aguadas para fortalecer el abastecimiento de agua en la Región Sur.

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), continúa ejecutando acciones del Plan de Mejora Integral de Comisiones de Fomento con trabajos de limpieza y recuperación de aguadas en la zona rural de Cerro Bandera, en la Región Sur.

Las tareas se desarrollan de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Subsecretaría de Ganadería Ovina, Caprina, Diversificación y Arraigo y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), además el Ente de la Región Sur, en el marco de las acciones coordinadas para dar respuesta a la emergencia hídrica que atraviesa la región.

La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso al agua para las familias rurales y garantizar la disponibilidad del recurso para los animales, un aspecto fundamental para el arraigo y el sostenimiento de las actividades productivas.

Los trabajos de limpieza y recuperación de aguadas permitirán aumentar la capacidad de almacenamiento y aprovechamiento del agua, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades rurales frente a los períodos de escasez hídrica.

El Gobierno de Río Negro continúa trabajando en territorio para llegar al próximo verano con la mayor cantidad de aguadas recuperadas, consolidando una estrategia integral que prioriza el acceso al agua, el acompañamiento a las familias de la Región Sur y el fortalecimiento de la producción ganadera.

A través del trabajo articulado entre organismos provinciales, Río Negro reafirma su compromiso con las comunidades rurales, impulsando obras y acciones que mejoran la disponibilidad de agua y generan mejores condiciones de vida y desarrollo en la Región Sur.