Ñorquinco: brindan asistencia para mejorar el acceso al agua de una familia rural

En el marco del trabajo articulado entre la Municipalidad de Ñorquinco y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, se llevó adelante una intervención destinada a mejorar el acceso al agua para uso doméstico y productivo de una familia del paraje Costa Ñorquinco.

La asistencia se concretó el jueves 2 de julio y estuvo dirigida a la familia Mol, que atravesaba dificultades vinculadas al abastecimiento de este recurso esencial.

Las tareas fueron realizadas por el ingeniero agrónomo Leonel Jenks, quien brindó el acompañamiento técnico correspondiente y trabajó de manera coordinada junto al productor beneficiario para evaluar la situación y avanzar en soluciones que permitan garantizar una mejor disponibilidad de agua.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo conjunto con el Gobierno de Río Negro orientado a fortalecer el arraigo rural y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan los parajes, asegurando el acceso a un recurso fundamental para el consumo y el desarrollo de las actividades productivas.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de continuar acompañando a los vecinos y vecinas de la comunidad y de la zona rural mediante políticas que respondan a las necesidades del territorio.