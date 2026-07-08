El Servicio Penitenciario Provincial abrió inscripción para cubrir vacantes

El Gobierno de Río Negro mantiene abierta una convocatoria pública para cubrir 13 vacantes en distintos establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de fortalecer los equipos profesionales que desempeñan un rol clave en la atención, el acompañamiento y la asistencia integral de las personas privadas de la libertad.

La convocatoria, de carácter abierto, está destinada a profesionales de Medicina, Psicología y Trabajo Social que deseen incorporarse a unidades penitenciarias de Viedma, General Roca, Choele Choel, Bariloche y Cipolletti. La incorporación de estos perfiles permitirá reforzar el trabajo interdisciplinario que se desarrolla en cada establecimiento, contribuyendo a una mejor prestación de los servicios de salud y asistencia.

En total, se ofrecen cinco cargos para médicos, distribuidos entre el Establecimiento de Ejecución Penal de Viedma (2), el Establecimiento de Ejecución Penal de General Roca (2) y el Establecimiento de Encausados de Choele Choel (1).

Además, se encuentran disponibles seis vacantes para psicólogos, correspondientes al Establecimiento de Ejecución Penal de Bariloche (2), Cipolletti (1), General Roca (2) y el Establecimiento de Encausados de Choele Choel (1). A ello se suman dos puestos para trabajadores sociales, uno en el Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti y otro en el de General Roca.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 12 de julio y deberá realizarse en el portal de convocatorias del Gobierno de Río Negro: http://convocatoriarn.rionegro.gov.ar.

Esta plataforma, regulada por la Resolución 203/21 del Ministerio de Economía, organiza las búsquedas laborales de forma unificada, permitiendo que los agentes puedan postularse a las vacantes abiertas dentro del Poder Ejecutivo provincial, sumar experiencia y desarrollar su trayectoria profesional.