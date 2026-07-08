Convocan a estudiantes universitarios a “Elegir(te) es ganar”

El Gobierno de Río Negro, a través de la Lotería de Río Negro y en articulación con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), mantiene abierta la convocatoria a la segunda edición del concurso “Elegir(te) es ganar”, una propuesta dirigida a estudiantes de carreras de grado que promueve la creatividad, la reflexión y la construcción de entornos saludables.

La convocatoria permanecerá vigente hasta el 15 de agosto y busca promover el bienestar estudiantil a través de producciones creativas y digitales.

La iniciativa invita a las y los estudiantes a desarrollar contenidos originales vinculados a distintas problemáticas que atraviesan a las juventudes y la vida universitaria, utilizando herramientas audiovisuales, artísticas y digitales.

En esta nueva edición, las producciones podrán abordar temáticas como juego y juventudes, Hábitos saludables y actividad física, Consumos problemáticos, Responsabilidad social y medio ambiente. Por otro lado, el certamen contará con cuatro categorías: Fotografía (sin IA), Ilustración (sin IA), Video de hasta 60 segundos, e Imagen y/o video realizado con inteligencia artificial.

Se valorará especialmente la creatividad, la originalidad y el uso responsable de las herramientas tecnológicas y digitales.

Las producciones deberán presentarse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtH9vz14GKR7-w6EKwJbWo0hUWAYPVA32TzSJaWdnXXXqibw/viewform

La evaluación se realizará en dos etapas: una preselección técnica a cargo de un comité evaluador integrado por docentes, trabajadores/as de la UNRN y especialistas de Lotería de Río Negro; y una instancia final de votación pública mediante redes sociales.

Entre los premios previstos se entregarán tablets y auriculares inalámbricos para las producciones ganadoras de cada categoría.