“No aceptamos que Nación cambie las reglas de nuestra ganadería”

El Gobernador Alberto Weretilneck inauguró la 48° Expo Ganadera, Comercial e Industrial de Río Colorado y abrió el calendario rural de Río Negro con un mensaje centrado en la defensa de la producción, el trabajo conjunto y la necesidad de previsibilidad para todo el sector. “No nos gusta ni aceptamos que la Nación nos cambie las reglas de nuestra ganadería con medidas inconsultas. Hay mucho esfuerzo, sacrificio y pasión para que nos destraten de esta manera”, afirmó.

El Mandatario ratificó que el Gobierno provincial “está junto a los productores en estos momentos duros, para cuidar el empleo, la inversión y el futuro de nuestras economías regionales”. Estuvo acompañado por el Intendente loca, Duilio Minieri; el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado, Pablo Castillo y el titular de la bancada de legisladores de JSRN, Facundo López.

La exposición que inaugura el ciclo rural de la Provincia volvió a reunir a productores, cabañas, familias y toda la comunidad. En ese marco, Weretilneck destacó que “lo peor que puede pasarle a la ganadería y a la agricultura son los cambios de reglas de juego y la imprevisión”, y subrayó que el reciente cambio del estatus sanitario nacional “fue una decisión sin rigor técnico y sin resultados positivos”, que golpeó a productores e industrias.

Destacó que “en los últimos 15 años, pese a las sequías y a las crisis macroeconómicas, lo único que hizo la ganadería en Río Negro fue crecer: pasamos de menos de 30.000 a 90.000 hectáreas sembradas; de 20 a más de 180 engordes; y hasta duplicamos la faena. No hay un solo índice que marque retroceso en la actividad”.

“Una vez estabilizada la situación, tenemos que discutir en serio la formación de precios para cuidar a los dos extremos: al consumidor y al productor. Vamos a defender nuestra producción, nuestra industria y a nuestra gente. Estamos dispuestos a cualquier debate serio para que la barrera avance hacia el norte”, sostuvo Weretilneck.

El Gobernador se refirió además al impacto de la sequía y ratificó el compromiso del Gobierno provincial de “estar presentes con medidas económicas, financieras y de asistencia, porque sabemos las dificultades que atraviesan”.

Destacó los avances del trabajo en la Justicia, los primeros resultados de las nuevas leyes de Fauna y de Marcas y Señales, el financiamiento del CFI para maquinaria y una agenda técnica que incluye la inspección del Servicio Agrícola Ganadero de Chile. “Si llegamos hasta acá fue gracias a ustedes. El productor rionegrino no se entrega. Con aciertos y errores, siempre nos van a tener acompañando para salir adelante”, cerró.