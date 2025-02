Maquinchao: Weretilneck destacó la importancia de las Expo Ganadera para la economía regional

El Gobernador Alberto Weretilneck participó de la inauguración de la XV Exposición Ganadera de la Región Sur, que se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Maquinchao. El evento reunió a productores, cabañeros y autoridades de distintos niveles con el objetivo de poner en valor el esfuerzo y la calidad genética del sector ovino en la provincia.

En su discurso, Weretilneck destacó la importancia de la exposición para la economía regional y reafirmó el compromiso del Gobierno Provincial con el sector. En este marco, se entregó un aporte de $3.000.000 a la Sociedad Rural de Maquinchao para fortalecer la organización del evento y continuar promoviendo el desarrollo productivo de la región.

“Estamos en el evento más importante del país en la raza Merino. Desde el Gobierno Provincial seguiremos acompañando con políticas concretas para que el sector siga creciendo, por eso impulsamos líneas de financiamiento para la compra de reproductores y herramientas que faciliten la comercialización”, dijo el Mandatario provincial.

Asimismo, Weretilneck contó que “pensando en el futuro, avanzamos con la nueva normativa de aparcelamiento rural y la actualización de la Ley de Marcas y Señales, dos reclamos del sector que hoy son una realidad. Además, pondremos en marcha una nueva máquina perforadora financiada a través de GIRSAR y el Programa de Galpones, con más de 19 espacios para el acopio de forraje en comisiones de fomento”.

“No hay futuro sin el sector productivo, por eso estamos junto a quienes todos los días sostienen la economía y la identidad de nuestra provincia”, sintetizó el Gobernador.

Además, en el marco de la jornada, se llevó a cabo la entrega de una declaración de interés a la exposición por parte de los legisladores provinciales. La muestra incluyó la participación de cabañeros de toda la región y la presencia de jurados especializados, como Ronald Mc Donald y Michael Gough, encargados de evaluar las majadas.

Silvana Pérez, intendenta de Maquinchao, expresó que son “las y los productores quienes le dan el gran marco a esta Expo para que tenga la importancia que tiene en nuestro calendario anual. Es un evento que genera además un movimiento económico en la localidad”.

El evento, que se desarrolla durante dos jornadas, incluyó actividades como la jura de majada general, charlas sobre innovación en forraje hidropónico y ganadería regenerativa, además del tradicional remate de reproductores. La jornada culminará con la cena de premiación, donde se reconocerá el esfuerzo de los productores que año tras año contribuyen al crecimiento del sector ovino en Río Negro.

“Tener la calidad y la cantidad de animales que tenemos es un esfuerzo, un trabajo y un logro de todos los ganaderos. Si no existieran los créditos en la provincia, que es la única de la Patagonia que tiene estos créditos, los productores no podrían comprar, no podrían vender, eso lo quiero destacar y agradecer”, dijo Héctor Zamborain, presidente de la Sociedad Rural de Maquinchao.

Junto al Mandatario provincial estuvieron presentes la intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; y el presidente de la Sociedad Rural local, Héctor Zamborain. También participaron intendentes de localidades vecinas, legisladores provinciales y referentes del sector agropecuario.