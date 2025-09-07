Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu: firma de un convenio de compensación entre municipio y gobierno

Ricardo Manrique 2 horas ago

La intendenta Daniela Cornejo recibió en su despacho al ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti.

El encuentro tuvo como eje central la firma de un convenio de compensación de deudas entre el Municipio de Pilcaniyeu y el Gobierno Provincial, en el marco de la Ley 4273. Este acuerdo permitirá ordenar la situación financiera local y fortalecer la gestión municipal, generando mejores condiciones para el desarrollo de la comunidad.

Posteriormente, se sumó a la reunión el comisario general Daniel Bertazzo, jefe de la Policía de Río Negro, donde se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta entre la fuerza policial, el Gobierno Provincial y la Municipalidad, articulando acciones en materia de seguridad y bienestar para los vecinos.

La intendenta Cornejo, junto a su equipo municipal, agradeció la presencia de las autoridades y el acompañamiento permanente del Gobierno de Río Negro, destacando que estas instancias de cooperación son fundamentales para avanzar en soluciones concretas para la localidad.

