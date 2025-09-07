Los Menucos Regionales

El Registro Civil traslada su atención a la Región Sur

Ricardo Manrique 14 horas ago

Durante la próxima semana se llevarán a cabo operativos de trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI) en distintas localidades de la Región Sur, destinados a estudiantes y a la comunidad en general.

Durante los operativos se podrán realizar renovaciones de DNI para menores de 5 a 8 años, renovación de 14 años, cambio de domicilio, reposición por extravío y actualización de DNI vencido.

Cronograma del operativo:

Martes 9 y miércoles 10 – Los Menucos
Lugar: Predio de la Oficina de Turismo, Ruta 23 y Ruta 8
Horario: 10 a 16
Destinado a estudiantes de la ESRN 58, el CET 34, las Residencias 450 y 982, y la comunidad en general.

Jueves 11 – Aguada de Guerra
Lugar: Sede de la Comisión de Fomento
Horario: 10 a 16
Abierto a toda la comunidad.

Viernes 12 – Comicó
Lugar: Sede de la Comisión de Fomento
Horario: 10 a 16
Abierto a toda la comunidad.

El Gobierno Provincial ratifica su compromiso de acercar los servicios a cada localidad, facilitando el acceso de vecinos y vecinas a sus documentos y gestiones.

