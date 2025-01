“Estamos generando un nuevo Río Negro, mirando al futuro”

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que Río Negro cierra el año “con estabilidad política, seguridad jurídica y obteniendo licencias sociales para desarrollar los grandes proyectos”. En una entrevista con Canal 10, el Mandatario hizo un balance del 2024: “Vamos generando un nuevo Río Negro, mirando al futuro”, dijo.

– ¿Cómo ha sido este 2024 para Río Negro?

Se está iniciando un camino a otras actividades económicas como la minería en alta escala o la exportación de gas y petróleo por nuestro golfo, que se suman a las actividades tradicionales de Río Negro como el turismo, la agricultura, la pera, la manzana, la cereza, la ganadería y la pesca.

Vamos generando un nuevo Río Negro, fundamentalmente mirando a las nuevas generaciones, mirando a nuestros jóvenes, mirando al futuro. En ese sentido, estamos muy contentos y satisfechos del camino que estamos iniciando. Es complejo porque estamos viviendo un cambio político, cultural y económico a nivel nacional.

Aspiramos a que el próximo año tengamos un Gobierno Nacional con mucho más diálogo con el Interior del país y que podamos resolver los temas que aún tenemos pendientes.

– ¿Qué es lo que usted más resalta de lo que ha pasado en este 2024 en el Gobierno Provincial?

Conseguir que Río Negro sea el lugar donde se va a exportar el gas neuquino, seguir avanzando con los permisos de Vaca Muerta Sur que nos van a permitir tener una exportación de petróleo muy importante en Punta Colorada, haber logrado que Panamerican Energy mire a Río Negro como lugar ideal para una inversión de más de 300 millones de dólares, haber logrado el apoyo social en Jacobacci y en la Región Sur para hacer minería. Creo que esos son los logros centrales del año.

– En materia de obras, ¿qué ha pasado?

No hemos paralizado las obras, estamos terminando en 30 días el hospital más grande de la Patagonia, que es el de San Carlos de Bariloche. Hemos inaugurado el hospital de Ramos Mexía, un hospital absolutamente nuevo que es el de Fernández Oro, un hospital duplicando su espacio como el de Cinco Saltos, otro muy importante como es el de Maquichao, trabajando en la ampliación del hospital de Chimpay. Tenemos muchas obras importantes.

Ahora vamos a comenzar con la refacción de edificios escolares. Solamente el 0,78% de los días de clase que se perdieron en 2024 fue por motivos edilicios o de logística educativa.

En términos generales, podríamos decir que no hemos abandonado nuestras obras.

– ¿Y cómo ha influido en las arcas de la provincia que se deje de recibir fondos por parte de Nación?

Nos obliga a vivir con lo nuestro. Hoy, de todos los impuestos que pagamos los argentinos, el 28% solamente viene a las provincias. El resto se queda en la Nación, que no hace prácticamente nada con ese dinero en las provincias.

Nosotros, con ese 28% que llega, garantizamos la salud, la educación, la seguridad, la obra pública, el desarrollo económico productivo y fomentamos el turismo. Hoy estamos con un país absolutamente unitario y poco federal. A pesar de eso, la provincia está funcionando y garantiza a los rionegrinos lo que nos piden que hagamos.

Sin embargo, sufrimos la ausencia nacional en los temas que competen a la Nación. La obra de la Ruta Nacional 22 hace 20 años que estamos esperando que la resuelvan, lo mismo con la Ruta 151. Lamentablemente, tenemos carencias por parte de la Nación que no terminan de resolverse y que nos perjudican como provincia.

– ¿Llama la atención que el Presidente no convoque a los Gobernadores para dialogar?

Hemos tenido momentos de peores y mejores relaciones. ¿Qué diría de este gobierno? Primero, es un gobierno muy formal, que atiende cuando uno lo llama y que da audiencias cuando se piden.

Sin embargo, es un gobierno que prácticamente no mira hacia el Interior del país.

Por un lado, tenemos buen trato, formalidad y respeto. Por otro, no logramos una agenda común de temas. Hubo otros gobiernos que eran de destrato, extorsión y falta de respeto, pero con política federal.

– Un tema que nos interesa a todos es la salud. ¿Cómo analiza el año?

Empezamos un año muy crítico, con descontrol de precios, carencia de insumos, falta de medicamentos de alto costo, entre otras dificultades. A medida que avanzó el tiempo, fuimos ordenando la situación. Hoy podemos decir que estamos con normalidad en insumos y medicamentos en hospitales públicos.

Sin embargo, el principal problema es la falta de médicos. Algunos hospitales no cumplen con expectativas mínimas, y estamos buscando médicos en todo el país. Tuvimos una convocatoria con respuesta: 260 médicos interesados en venir a la provincia. Muchos visitarán Río Negro en enero y febrero con sus familias para evaluar condiciones laborales y de vida.

Hay especialidades críticas, como terapistas intensivos, pediatras y ginecólogos, aunque en otras áreas estamos mejor.

– ¿Diría que los hospitales públicos han avanzado?

Hemos avanzado mucho gracias al esfuerzo del personal. Pero todavía queda mucho por mejorar. Hay que ser humildes y trabajar para que los rionegrinos tengan el Estado que merecen. Nuestro compromiso es seguir mejorando un Estado más eficiente, rápido y accesible.

– La provincia de Río Negro contará desde el próximo año con la Agencia de Turismo. ¿Qué puede decir al respecto?

La Legislatura sancionó leyes importantes, entre ellas la creación de la Agencia de Turismo, que dará mayor protagonismo al sector privado en la planificación y promoción del turismo.

Esperamos que empiece a funcionar en el primer semestre. Hasta ahora, todo lo resolvía el gobernador con el ministro y el secretario. Ahora queremos que el sector privado lidere el turismo, mientras nosotros acompañamos.

En turismo, estamos diversificando. Además de Bariloche o Las Grutas, tenemos puntos como El Bolsón, la Región Sur, la Ruta de los Vinos en el Valle Medio y productos turísticos relacionados con la gastronomía y el mar. Cada zona de la provincia tiene algo único para ofrecer.

– ¿Cómo analiza la producción hoy en la provincia y qué papel está cumpliendo el propio Poder Ejecutivo?

Bueno, veníamos muy bien. Creo que la política económica nacional empieza a tener sus efectos, es decir, ha habido un fuerte incremento de los costos en dólares y tenemos un dólar absolutamente planchado durante el año. Se ha mejorado mucho en calidad y en eficiencia, con una gran inversión de todos nuestros empresarios, nuestros productores.

La ganadería se ha recuperado del impacto de la sequía y hoy tiene muy buena calidad, fundamentalmente en lo que es ganadería bovina.

También hay un gran crecimiento en nuestros frutos secos y una consolidación del polo de la cereza en Valle Medio, que hoy vende en el mercado extranjero. Todo esto nos permite ser muy optimistas. Vemos la suma permanente de más hectáreas de maíz, trigo y pasturas. Es decir, la provincia está cada día perfeccionando su perfil económico productivo, y esto nos ayuda muchísimo.

– El tema del petróleo, ¿está invadiendo la fruticultura?

No, conviven. Río Negro nunca va a dejar de ser una provincia agrícola porque es nuestra identidad. Es como decir que Río Negro no fuera más ferroviaria. Nacimos todos al lado de la vía, desde Barda del Medio hasta Río Colorado, desde Viedma hasta Bariloche. Nadie nos va a quitar esa impronta.

Nuestra provincia nació usando el agua, la tierra y el sol para generar riqueza, y esto no lo vamos a cambiar nunca. Hoy tenemos nuevos desafíos con Vaca Muerta, pero Río Negro nunca va a traicionar su historia. Seguiremos acompañando y apoyando a nuestros productores.

– ¿Se imaginaba que justo le iba a tocar a usted vivir esta etapa del petróleo en la provincia?

Lo estábamos buscando. Siempre tuvimos expectativas, pero nunca pensamos que iba a ser tan rápido. Esto es fruto del gran esfuerzo que hicieron los hermanos neuquinos. Siempre hay que reconocer su historia: el pueblo, la dirigencia política, empresarial y gremial de Neuquén que visualizó el gas y el petróleo como factores clave de desarrollo en Argentina.

Hoy Río Negro tiene el rol de que su costa sea el lugar por donde se exportará, y no queremos fallarle a la historia del norte de la Patagonia ni a nuestro país.

Hay que administrar las expectativas. Son inversiones multimillonarias que no se concretan de un día para otro. Pero somos pacientes, y sabemos que ya a partir de abril o mayo del próximo año comenzaremos con la primera etapa de las obras.

– ¿La región de Vaca Muerta funciona de forma conjunta entre Neuquén y Río Negro?

El norte de la Patagonia es una sola unidad. Aunque el centro está en Neuquén, su impacto es tan fuerte que derrama en toda Río Negro. Desde Villa Regina hasta Catriel vemos cómo esta actividad económica nos afecta positivamente.

– ¿Cómo ve el rol del deporte y la cultura en el gobierno?

El gobierno debe armonizar. Tanto el deporte como la cultura dependen mucho de los líderes locales: dirigentes de clubes, asociaciones y federaciones. El gobierno complementa ese esfuerzo local. Por ejemplo, hemos sido campeones en la Araucanía. También hemos tenido grandes logros en festivales culturales.

Sin embargo, no creo que el gobierno deba ser el único responsable del deporte y la cultura; los municipios, dirigentes y clubes tienen un papel fundamental.

– ¿Cómo está la relación con los gremios?

Siempre apostamos al diálogo y al entendimiento. Este año todos los trabajadores públicos de la provincia tuvieron un aumento por encima de la inflación. Aunque sabemos que los salarios aún no alcanzan, no hemos retrocedido en ese aspecto.

Mantendremos el diálogo y las paritarias, siempre considerando que los gastos del Estado no pueden superar los ingresos.

– ¿Cómo termina Río Negro en materia presupuestaria este año, y qué se espera para 2025?

Terminamos con un superávit y pagamos 125.000 millones de pesos en deudas, ya sea del Plan Castello o deudas anteriores. Hemos mantenido el nivel de obra pública y reducido la planta de personal. Desde un punto de vista macroeconómico, la provincia está mejor que hace un año.

– ¿Con los municipios cómo esta la relación?

Bien, con mucha obra pública municipal, transfiriendo normalmente la coparticipación. El día 30 de diciembre transferimos 13.500 millones de pesos de coparticipación.

No hay ningún municipio que no haya tenido obras y que no haya tenido asistencia de la provincia, con lo cual podemos decir también que hemos respetado la autonomía municipal como corresponde.

– En cuanto a la parte política, ¿cómo se mantiene la relación y el diálogo con los partidos?

Estamos bien. Más allá de las diferencias, más allá de los puntos de vista distintos, más allá de la mirada que puede haber entre distintos sectores políticos, hay diálogos. Hay diálogos con los empresarios, con la dirigencia gremial. Hay respeto por los opositores, buen diálogo entre los gobiernos locales y el gobierno provincial.

Es una provincia hoy que tiene estabilidad política, que tiene seguridad jurídica, y que los grandes proyectos los discute obteniendo licencias sociales. Este es el camino trazado, y creo que todos estamos aportando un poquito de cada uno para tener el Río Negro que estamos buscando hacia el futuro.