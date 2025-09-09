Una ola verde copó Viedma: unas 2.500 personas respaldaron a Facundo López

Unos 2.500 viedmenses desbordaron el salón principal del gremio APEL para manifestar su apoyo a la candidatura de Facundo López al Senado de la Nación por Juntos Defendemos Río Negro. La presencia del Gobernador Alberto Weretilneck y del intendente Marcos Castro transformó la noche en una fiesta de unidad y fuerza rionegrina.

En un escenario cargado de fervor, Weretilneck y López trazaron con fuerza el rumbo de lo que viene: “Nos quieren ver de rodillas, pero los rionegrinos no somos un pueblo que se arrodille”, lanzó el Gobernador ante la multitud. A su lado, López ratificó el compromiso: “Yo voy a ser la voz de cada rionegrino en el Senado. Nunca vamos a votar en contra de nuestra gente”. Del acto también participó la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, candidata a Senadora por JDRN.

La capital rionegrina se tiñó de verde, el color de la identidad provincial y de la defensa. Militancia, banderas, bombos y canciones le dieron calor a un acto donde miles de viedmenses mostraron su pertenencia a la fuerza provincial. Un cálido abrazo colectivo a un proyecto que nació en Río Negro y que promete defender a su gente.

Weretilneck: “Río Negro no se arrodilla”

El Gobernador Alberto Weretilneck afirmó con contundencia: “Nos quieren ver de rodillas, pero los rionegrinos no somos un pueblo que se arrodille. Somos un pueblo con dignidad, que defiende lo suyo, que sabe producir, que sabe trabajar”.

“Facundo López tiene que ser nuestro senador: para que Río Negro nunca más sea ignorado desde Buenos Aires”, sostuvo el líder de JSRN.

El Gobernador recordó que la Nación concentra los recursos mientras el interior produce la riqueza: “El verdadero país está acá, en el gas que calefacciona, en el petróleo que mueve los camiones, en las frutas que llenan las góndolas, en el turismo que recibe a millones. Ese país es Río Negro. Y ese país necesita legisladores que lo defiendan. No más diputados ni senadores que reciban órdenes desde el obelisco”.

Weretilneck apeló al voto como herramienta de defensa: “El 26 de octubre no se trata de Milei ni del kirchnerismo. Se trata de Río Negro. Vamos a votar para que nadie más nos falte el respeto, para que cada decisión en el Congreso tenga la voz de nuestra provincia. Facundo es de los nuestros, viene de este proyecto, conoce cada pueblo y cada barrio. Estuvo siempre y seguirá estando siempre. Cuando levante la mano, va a ser por ustedes, por cada familia rionegrina, no por órdenes de un jefe porteño”.

López: “Seré la voz de cada rionegrino en el Senado”

Facundo López, el primer candidato a senador por JDRN, se dirigió a la multitud con un mensaje claro: “Yo voy a ser la voz de cada vecino y de cada vecina en el Senado. Nunca vamos a votar en contra de los rionegrinos. Siempre, ante todo, los rionegrinos. Queremos que a la Argentina le vaya bien, pero nunca a costa de Río Negro”.

López destacó la diferencia entre la gestión provincial y el abandono nacional: “Mientras Nación se borró, acá seguimos construyendo empleo con Vaca Muerta, con el GNL, con la minería, con el turismo. No hay pueblo chico ni grande, todos los rionegrinos se merecen lo mismo. Ese es nuestro compromiso y es el compromiso que asumió Alberto Weretilneck con su gente”.

El candidato a Senador recordó que la militancia es el motor de este camino: “Hoy somos miles los que creemos en este proyecto serio. El 26 de octubre es el día en que vamos a defender nuestro futuro. Les pido de corazón que me acompañen, porque voy a ser la voz de ustedes, la voz de Weretilneck y la voz de todo Río Negro en el Senado”.

Castro: “Viedma acompaña con orgullo este proyecto”

El Intendente Marcos Castro dejó un mensaje de orgullo local: “Viedma siempre acompañó a Juntos y hoy vuelve a hacerlo con Facundo López. Nuestra comunidad sabe quién cumple y quién abandona. Con Alberto y con Facundo, tenemos la certeza de que nunca nos vamos a quedar solos. Este proyecto cambió la vida de Viedma y la va a seguir cambiando para mejor”.

Castro subrayó además que la capital provincial no solo respalda a sus candidatos, sino que también aporta fuerza militante y política: “Aquí está el corazón de la ola verde que se expande por toda la provincia. La gente de Viedma siente orgullo de ser parte de este movimiento, porque sabe que cuando ganan Weretilneck y López, gana todo Río Negro”.

Yauhar: “La obra pública es vida, y Nación la abandonó”

La intendenta de Los Menucos y candidata a senadora por JDRN, Mabel Yauhar, habló desde la experiencia de gestión: “La obra pública no es cemento, la obra pública es empleo, es salud, es educación, es dignidad. Nación cerró las puertas, pero en Río Negro seguimos haciendo rutas, escuelas, hospitales, viviendas. Por eso estoy acá acompañando a Alberto y a Facundo: porque sé que nunca se borran, que siempre están en cada lugar donde los vecinos lo necesitan”.

Con emoción, Yauhar agregó: “Nos maltrataron como provincias, maltrataron a los jubilados, a los trabajadores, a los más humildes. Pero aquí estamos, de pie, con un gobernador presente y con candidatos que solo responden a su gente”.

La defensa nace en Río Negro

El acto en APEL fue una demostración de amor popular, militancia y confianza en un proyecto que lleva más de una década transformando a Río Negro.

Con Alberto Weretilneck como conductor y Facundo López camino al Senado, la ola verde de Juntos Defendemos Río Negro se extiende por toda la provincia con un mensaje que no admite dudas: “La defensa de Río Negro, nace acá”.