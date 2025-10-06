Provincia

Weretilneck: “Defender a Río Negro también es defender al campo”

Ricardo Manrique 9 horas ago

El Gobernador Alberto Weretilneck participó en la 14° Expo Rural del Alto Valle, que se desarrolló en General Roca y marcó el cierre del calendario de exposiciones ganaderas de la provincia. En el acto central del evento, destacó el crecimiento sostenido del sector y reafirmó la decisión del Gobierno Provincial de seguir defendiendo el estatus sanitario patagónico “frente a las medidas inconsultas del Gobierno Nacional”.

“Cuando uno mira los datos duros, lo que se ve es avance. A pesar de la sequía, a pesar de la macroeconomía nacional, Río Negro crece porque hay un Estado presente, productores comprometidos y un trabajo conjunto que no se detiene”, sostuvo Weretilneck.

El Mandatario remarcó que la ganadería rionegrina hoy se apoya en más de 2.500 productores y 24 cabañas con genética propia, que no tiene nada que envidiar a otras provincias del país. “El Plan Ganadero Provincial demostró su fortaleza: crecimos en faena, en engorde, en hectáreas de alfalfa y maíz. Tenemos un futuro enorme y no hay sequía ni decisión centralista que lo frene”, afirmó.

Weretilneck subrayó además la importancia de mantener la previsibilidad y las reglas claras: “Lo peor que puede pasarle al campo es la improvisación. Cuando un Gobierno Nacional cambia una norma sanitaria de un día para el otro, pone en riesgo años de esfuerzo, inversión y trabajo. Desde Río Negro no vamos a aceptar decisiones unilaterales que afecten a los productores patagónicos”.

Durante su mensaje, el Gobernador también planteó la necesidad de ampliar la superficie bajo riego en zonas como Colonia Josefa, Negro Muerto y Guardia Mitre para aumentar la disponibilidad de granos y pasturas. “Tenemos agua, sol y tierras. Lo que necesitamos es decisión y acompañamiento. Vamos a seguir impulsando la producción porque defender a Río Negro también es defender a su campo”, enfatizó.

Finalmente, agradeció el compromiso de las sociedades rurales, el INTA, los productores y las familias del sector. “El futuro de la ganadería y la agricultura rionegrina está asegurado si seguimos trabajando juntos, con planificación y con sentido provincial. Este Gobierno va a estar siempre del lado de quienes producen, invierten y hacen crecer a Río Negro”, cerró Weretilneck.

Next Post

Provincia

Ariel Rivero: “Espert se bajó ‘por Argentina’, que Villaverde se baje por Río Negro”

lun Oct 6 , 2025
El candidato volvió a pedir que la referente de La Libertad Avanza se baje de la contienda electoral. Esperá Espert, no cierres la puerta del avión, llévate con vos a Lorena Villaverde”, dijo irónicamente -pero con firmeza- Ariel Rivero, sobre la preocupante situación que se vive sobre las denuncias por el […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias