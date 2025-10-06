Weretilneck: “Defender a Río Negro también es defender al campo”

El Gobernador Alberto Weretilneck participó en la 14° Expo Rural del Alto Valle, que se desarrolló en General Roca y marcó el cierre del calendario de exposiciones ganaderas de la provincia. En el acto central del evento, destacó el crecimiento sostenido del sector y reafirmó la decisión del Gobierno Provincial de seguir defendiendo el estatus sanitario patagónico “frente a las medidas inconsultas del Gobierno Nacional”.

“Cuando uno mira los datos duros, lo que se ve es avance. A pesar de la sequía, a pesar de la macroeconomía nacional, Río Negro crece porque hay un Estado presente, productores comprometidos y un trabajo conjunto que no se detiene”, sostuvo Weretilneck.

El Mandatario remarcó que la ganadería rionegrina hoy se apoya en más de 2.500 productores y 24 cabañas con genética propia, que no tiene nada que envidiar a otras provincias del país. “El Plan Ganadero Provincial demostró su fortaleza: crecimos en faena, en engorde, en hectáreas de alfalfa y maíz. Tenemos un futuro enorme y no hay sequía ni decisión centralista que lo frene”, afirmó.

Weretilneck subrayó además la importancia de mantener la previsibilidad y las reglas claras: “Lo peor que puede pasarle al campo es la improvisación. Cuando un Gobierno Nacional cambia una norma sanitaria de un día para el otro, pone en riesgo años de esfuerzo, inversión y trabajo. Desde Río Negro no vamos a aceptar decisiones unilaterales que afecten a los productores patagónicos”.

Durante su mensaje, el Gobernador también planteó la necesidad de ampliar la superficie bajo riego en zonas como Colonia Josefa, Negro Muerto y Guardia Mitre para aumentar la disponibilidad de granos y pasturas. “Tenemos agua, sol y tierras. Lo que necesitamos es decisión y acompañamiento. Vamos a seguir impulsando la producción porque defender a Río Negro también es defender a su campo”, enfatizó.

Finalmente, agradeció el compromiso de las sociedades rurales, el INTA, los productores y las familias del sector. “El futuro de la ganadería y la agricultura rionegrina está asegurado si seguimos trabajando juntos, con planificación y con sentido provincial. Este Gobierno va a estar siempre del lado de quienes producen, invierten y hacen crecer a Río Negro”, cerró Weretilneck.