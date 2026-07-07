Más obras de agua para comisiones de fomento de Río Negro

La Provincia ejecuta el Plan Integral de Mejoras para las comisiones de fomento y, en ese marco, licitó una obra destinada a incrementar la captación de agua subterránea y mejorar el abastecimiento. La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que realizan el DPA y ARSA para dar respuesta a la emergencia hídrica declarada a comienzos de este año.

En este marco, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizó la apertura de sobres de la licitación para ejecutar 800 metros de perforaciones en distintas comisiones de fomento. Se presentó una única oferta, correspondiente a la empresa Perforaciones DyH SRL, que cotizó los trabajos en $250.228.000. Las obras estarán destinadas a incrementar la captación de agua subterránea y fortalecer las fuentes de abastecimiento en distintos puntos de la provincia.

Las acciones del Plan también incluyen el acompañamiento directo a las comunidades. Es así que, las comisiones de fomento de Siete Parajes (ex Paso Flores) y Ojos de Agua, recibieron un aporte de $12.900.000 destinado a la adquisición de dos carros para el transporte de agua, que además cuentan con tanques removibles, que permiten ser utilizados para la asistencia y distribución de otros insumos durante el invierno, como la leña o las garrafas del plan Energía en tu Hogar.

Cabe recordar, que el Gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo 8 de julio se realizará la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº21/26, destinada a la adquisición de 250 tanques de reserva domiciliaria con sus kits de instalación que corresponde a una primera etapa, de acuerdo a las necesidades relevadas en territorio por los equipos técnicos del DPA y ARSA.

Estos tanques permitirán reforzar el suministro de agua en los hogares de las Comisiones de Fomento, mejorando la capacidad de almacenamiento y brindando un respaldo ante posibles interrupciones del servicio.

En tanto en El Caín y Mencué, se encuentra en proceso de licitación la adquisición de materiales que serán utilizados para mejoras, vinculaciones y ampliación en la distribución.

Con obras, equipamiento y planificación, el Gobierno de Río Negro continúa desarrollando políticas públicas que mejoran la infraestructura hídrica, fortalecen el acceso al agua y brindan respuestas concretas a las necesidades de las comunidades rurales de toda la provincia.