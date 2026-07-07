El esquí escolar se prepara para recibir a más de 3.000 estudiantes

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, continúa con la organización de la edición 2026 del Programa Esquí y Montaña Escolar, una propuesta destinada a escuelas primarias públicas y de gestión social de la Zona Andina, que este año alcanzará a 3.100 estudiantes de 5to y 6to grado y alrededor de 300 de 5to y 6to año de Educación Secundaria.

“Estamos ultimando los detalles en Bariloche e iniciando las gestiones para la zona de El Bolsón. En este momento estamos en el proceso de designación de los perfiles para el cargo de instructores de esquí y estamos teniendo las reuniones con las familias en las escuelas que van a participar del programa”, explicó la directora de Educación Física, Artística, Deportes, Cultura y Clubes Escolares, Angélica Romani.

El programa está destinado a estudiantes de 6to grado en esquí escolar, un total de 1650 estudiantes, con sus acompañantes; en montaña escolar son 1550 estudiantes aproximadamente. “En el caso del Bolsón, que está destinado a 5to y 6to año de Educación Secundaria, son 306 estudiantes aproximadamente”, agregó Romani.

Además, destacó la importancia de esta propuesta: “Es una política pública, que se lleva adelante a través del Ministerio de Educación, que tiene como finalidad garantizar el acceso de nuestras infancias y nuestros jóvenes a estas prácticas corporales muy características de la región y que no solo tienen la finalidad de enseñar el deporte, sino también de acercarlos al entorno natural, a conocerlos y a fortalecer el sentido de pertenencia y el conocimiento del entorno”, indicó la directora.

El programa contempla cuatro días de experiencias de esquí en el cerro, donde un grupo de más o menos de 200 estudiantes van al cerro y tienen una experiencia desde la mañana y que se extiende hasta horas de la tarde. Por su parte, en el caso de montaña escolar, la experiencia es de un día en Villa LLanquín, donde hacen actividades vinculadas al montañismo, tienen trekking y escalada. Finalmente, en el caso de esquí en El Bolsón, son dos días de experiencia.

“Es una política pública muy bien recibida por todas las escuelas y las familias, que reafirma esta finalidad de la escuela de ser un espacio que abre puertas a nuevas experiencias que transforman la realidad y, por qué no, el futuro de nuestros estudiantes”, finalizó Romani.