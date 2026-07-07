Río Negro mide consumos para mejorar la eficiencia energética pyme

El Gobierno de Río Negro instaló equipos registradores en Neumáticos del Sur, en Cipolletti, para medir durante tres meses sus consumos eléctricos, detectar oportunidades de ahorro y mejorar la competitividad de la pyme.

Los dispositivos fueron colocados en los tableros de la planta para registrar cómo se distribuye la demanda energética entre los distintos sectores del proceso productivo. Neumáticos del Sur está ubicada sobre la Ruta Nacional 22 y se dedica al recapado de neumáticos de camiones, ómnibus y maquinaria vial.

La intervención es realizada por la Secretaría de Energía y Ambiente, en articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), como parte de una política provincial que brinda diagnósticos energéticos sin costo a empresas rionegrinas.

Datos para producir mejor y reducir costos

Durante aproximadamente tres meses se relevarán los consumos de las máquinas y de cada área de trabajo. También se analizarán los horarios de funcionamiento, las facturas eléctricas, la potencia demandada y las características de los equipos instalados.

La Directora de Evaluación de Proyectos y Regulación de la Secretaría de Energía Eléctrica, María del Carmen Rubio, explicó: “El objetivo es detectar dónde están los mayores consumos y cuáles son los sectores en los que la empresa puede mejorar, ya sea por el equipamiento utilizado o por la forma en que está consumiendo”.

Una vez concluida la medición, la empresa recibirá un informe técnico con los resultados y recomendaciones para tomar decisiones. El documento permitirá determinar si es necesario incorporar nueva tecnología, reemplazar equipamiento o reorganizar la utilización de las máquinas.

Rubio señaló que uno de los aspectos que se estudiará será la potencia demandada por la planta. “Intentaremos ayudarlos a instalar los equipos en secuencia, para evitar que funcionen todos al mismo tiempo, se sume la potencia y eso les genere un costo mayor en la factura”, indicó.

El impacto de la energía en la producción

Adrián Guerra, de Neumáticos del Sur, destacó la importancia del acompañamiento provincial frente al incremento de los costos energéticos.

“Con la tarifa actualizada estamos buscando alternativas para economizar. La energía eléctrica pasó de representar el 0,6% al 2,3% del costo directo de reconstruir un neumático, por lo que es imperioso poder reducir ese impacto”, explicó.

Guerra remarcó que toda la actividad de la planta depende del suministro eléctrico: “No hay una máquina que no utilice energía. Si bien no es hoy el principal costo de nuestra estructura, tanto la electricidad como el gas se están convirtiendo en componentes muy importantes”.

Además, sostuvo que el diagnóstico permitirá contar con información precisa antes de definir posibles inversiones, entre ellas la incorporación de generación solar. “La tecnología avanzó rápidamente y conocemos empresas de otros sectores que lograron reducciones significativas en sus facturas. Que la Provincia apoye estas iniciativas es fundamental”, afirmó.