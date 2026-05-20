Maquinchao celebró una nueva edición de “ActivaMente”

Más de 80 personas mayores participaron de una nueva edición del programa “ActivaMente” en Maquinchao, compartiendo una jornada cargada de alegría, recreación, música y encuentro en el gimnasio municipal.

La actividad volvió a poner en valor la importancia de generar espacios de participación activa, promoviendo el bienestar, la integración y una mejor calidad de vida para las personas mayores de la comunidad.

La jornada fue coordinada por Fernando Henríquez, quien acercó el programa a la localidad en representación del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Río Negro.

También acompañaron la actividad la intendenta Silvana Pérez; la secretaria de Cultura y Turismo, Jaqueline Busnadiego; y el coordinador local de Personas Mayores, Mayco Huentenao, junto a su compañera de trabajo Dahiara Castillo.

Además, el sábado 16 los participantes realizaron una visita recreativa a la Yeguada Rodríguez, donde conocieron los reconocidos “caballos con rulos”, viviendo una experiencia diferente y muy valorada por todos los presentes.

Desde la organización agradecieron especialmente el acompañamiento de la Escuela Municipal Semillero Folk y del grupo Firmeza Gaucha por sumarse a esta significativa jornada.