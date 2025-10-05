Provincia

ActivaMente: más de 6000 personas mayores disfrutaron su día

Ricardo Manrique 11 horas ago

Con un multitudinario encuentro en el estadio Luis Maiolino de General Roca, la Provincia conmemoró este jueves el Día Internacional de las Personas Mayores, en el marco del programa de integración ActivaMente.

Más de 6.000 personas mayores disfrutaron de una jornada llena de música, color y alegría, en un evento único, que convocó a delegaciones de Maquinchao, Sierra Grande, Los Menucos, Cipolletti, Mainqué, Allen, Villa Regina, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cervantes, Chichinales, Luis Beltrán, Choele Choel, El Cuy, Cerro Policía y Mencué.

El evento organizado desde el Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, contó con el acompañamiento de Salud Pública, el Ministerio de Educación, SENAF, la Secretaria de Cultura y Defensa Civil en lo referido a la seguridad y logística de las actividades.

El espectáculo tuvo como atractivos principales las presentaciones del cantante Antonio Ríos, que animó a la multitud con temas clásicos de su carrera y la barilochense Sele Vera y Los Pampas, un fenómeno musical que refleja varios estilos de nuestra tradición.

Asimismo, el grupo de danzas folclóricas, categoría Mayor de General Roca, “Criollos Ballet” fue protagonista de historia y emoción con un gran despliegue de bailarines en escena que fueron ovacionados.

En el escenario estuvo presente el ex Ministro de Desarrollo Humano e impulsor de estas políticas durante su gestión, Juan Pablo Muena, quien agradeció la invitación y destacó el programa ActivaMente, como generador de espacios de disfrute y sociabilización.

Por su parte, el Secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez, afirmó: “Estamos muy felices de llevar adelante el programa, para que todos los adultos mayores puedan compartir y promover la salud; quiero agradecer al Gobierno provincial, al Ministerio y a nuestro gobernador Alberto Weretilneck, que siempre nos acompaña en estas políticas que son tan importantes”.

La celebración continuará esta tarde en el Gimnasio Pedro Estremador (Bomberos Voluntarios) de San Carlos de Bariloche, donde llegaran adultos mayores de toda la zona andina y contará con bandas en vivo, sorteos y muchas sorpresas más.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el bienestar y la inclusión social de las personas mayores, impulsando políticas públicas que promuevan el envejecimiento activo, la integración y el derecho al disfrute en cada etapa de la vida.

Provincia

