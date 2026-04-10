Jacobacci: Adultos mayores celebraron sus 10 años

En el marco del programa Activamente, el Gobierno de Río Negro llevó adelante una nueva jornada en Ingeniero Jacobacci, con una amplia participación de personas mayores que se acercaron al gimnasio municipal para compartir una propuesta recreativa y de encuentro comunitario.

La actividad se desarrolló con motivo de la apertura anual de las propuestas destinadas a personas mayores en la localidad, y contó con juegos, música y un almuerzo a la canasta, en un ambiente de integración, disfrute y participación activa.

La jornada fue organizada de manera conjunta con el Municipio, a través del área de Adultos Mayores, y reunió a alrededor de 80 vecinos y vecinas que forman parte de este espacio. Además, se celebraron los 10 años de funcionamiento del área local, consolidando su rol como punto de encuentro para la comunidad.

Durante la jornada se destacó la importancia de estos espacios que promueven el envejecimiento activo, el fortalecimiento de vínculos y la participación comunitaria de las personas mayores.

Activamente es una propuesta impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores, que busca generar espacios de encuentro, recreación y bienestar en distintas localidades de la provincia.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo políticas públicas destinadas a las personas mayores, promoviendo su inclusión, participación activa y una mejor calidad de vida en todo el territorio provincial.