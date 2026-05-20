Finalizó la primera entrega de leña del Plan Calor en parajes de Jacobacci

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Andrade, encabezaron el inicio del Plan Calor Leña 2026 en el paraje Atraico, tomando como punto de partida la Escuela Hogar N° 162.

Las 17 familias dispersas del paraje fueron las primeras en recibir la leña. Posteriormente, el operativo continuó en Chaiful Arriba y Chaiful Abajo, donde el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano llevó adelante la distribución con el acompañamiento de personal y móviles de Protección Civil de Río Negro.

En esta primera etapa, el Plan Calor Leña 2026 es sostenido íntegramente con recursos propios del Municipio y alcanzó a 55 familias de los tres parajes rurales.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la entrega se realizó de manera anticipada para garantizar el abastecimiento antes de la llegada de las primeras nevadas y heladas en la Región Sur.

Asimismo, adelantaron que próximamente se informará el cronograma de distribución destinado a los distintos barrios de Jacobacci.