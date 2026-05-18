Sierra Colorada vivió una jornada recreativa para adultos mayores

La propuesta provincial promovió actividades recreativas, talleres y espacios de encuentro destinados a personas mayores.

El pasado viernes, el Gimnasio Municipal de Sierra Colorada fue escenario de una jornada recreativa y de integración destinada a adultos mayores, en el marco del programa provincial ActivaMente.

Durante el encuentro se desarrollaron diversas actividades como baile, talleres, juegos y espacios de recreación, promoviendo el encuentro, la participación y el bienestar de las personas mayores de la comunidad.

La jornada contó con la presencia de Fernando Enríquez, secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, junto a su equipo de trabajo, quienes acompañan este programa que recorre distintas localidades de la provincia.

ActivaMente es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, cuyo objetivo principal es promover el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de disfrute, participación y reconocimiento, fortaleciendo además el vínculo entre el Estado y las instituciones locales para acompañar a las personas mayores en toda la provincia.