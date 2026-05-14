Activamente llega a Sierra Colorada y Maquinchao con nuevas jornadas

La Región Sur se prepara para recibir nuevas ediciones de Activamente, el programa que continúa generando espacios de encuentro, recreación y participación para personas mayores en distintos puntos de la Provincia.

Las próximas jornadas se desarrollarán el 15 de mayo en Sierra Colorada, de 14 a 18 en el gimnasio municipal, y el 16 de mayo en Maquinchao, de 10 a 14 en el gimnasio municipal Lino Galíndez. Se trata de la quinta y sexta edición del programa en lo que va del año.

Activamente propone jornadas recreativas, deportivas y de integración destinadas a fortalecer vínculos, promover hábitos saludables y acompañar una vejez activa en toda la provincia.

Las últimas ediciones se realizaron en Fernández Oro y General Roca, convocando a cientos de personas mayores de distintas localidades. En Fernández Oro participaron alrededor de 100 personas pertenecientes a centros de jubilados y grupos de adultos mayores de la localidad y de Cipolletti. En tanto, General Roca reunió a unas 400 personas de distintos centros y barrios de la ciudad, además de delegaciones de Allen, Cipolletti, Cervantes, Ingeniero Huergo y Neuquén.

El programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores, promoviendo espacios de participación comunitaria y acompañamiento para las personas mayores en cada región de Río Negro.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, generando espacios de encuentro y cercanía en todo el territorio provincial.