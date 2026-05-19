Nuevos equipos y capacitación en Vialidad Rionegrina

Vialidad Rionegrina continúa invirtiendo en tecnología de última generación y capacitación para fortalecer el cuidado, la seguridad y la planificación de las rutas provinciales.

Con el objetivo de optimizar el desempeño operativo del área de Ingeniería y Planificación, la Dirección de Vialidad Rionegrina incorporó nuevos instrumentos de medición de tránsito con tecnología de última generación, que amplían y mejoran las prestaciones de los equipos actualmente en funcionamiento sobre la red vial provincial.

En ese marco, se desarrolló una jornada de capacitación técnica junto a profesionales de ATSA – American Traffic S.A., empresa proveedora de los dispositivos, donde agentes viales recibieron formación específica sobre instalación, configuración, calibración y procesamiento de datos para su correcta implementación en distintos corredores provinciales.

Estos modernos contadores permiten realizar estudios de tránsito con mayor precisión y confiabilidad, obteniendo información detallada sobre volumen vehicular, velocidades de circulación, clasificación entre tránsito liviano y pesado, intensidad de uso y comportamiento del flujo vehicular en diferentes períodos del año, especialmente durante temporadas de alta circulación turística y productiva.

La información relevada por estos equipos resulta fundamental para la toma de decisiones técnicas, ya que permite proyectar obras, planificar tareas de conservación y mantenimiento, optimizar recursos operativos y definir prioridades de inversión sobre la red vial rionegrina.

Además, los datos estadísticos obtenidos contribuyen a fortalecer las políticas de seguridad vial y a desarrollar una planificación sustentada en información técnica actualizada, acompañando el crecimiento de la circulación y las demandas de conectividad en toda la provincia.