Jacobacci:El Gobierno de Río Negro y Minera Calcatreu alcanzaron un acuerdo

El Gobierno de Río Negro y Minera Calcatreu alcanzaron un acuerdo que permitirá normalizar la actividad del proyecto minero en Ingeniero Jacobacci, garantizando el cumplimiento de los compromisos laborales, mayores oportunidades para trabajadores rionegrinos y mejores condiciones de seguridad e higiene. Desde el inicio, la posición de la Provincia fue clara: acompañar la inversión y el desarrollo productivo, pero asegurando que ese crecimiento genere oportunidades concretas en Río Negro y especialmente en la Región Sur.

El acuerdo establece la incorporación progresiva de 30 trabajadores y la capacitación de otras 30 personas, vinculada a las necesidades laborales del proyecto y financiada por la empresa con hasta $2 millones por participante. Además, se reactivará la Mesa de Trabajo local con la incorporación de la comunidad Lof Peñi Mapu y las futuras búsquedas laborales deberán continuar canalizándose a través del Servicio de Empleo Rionegrino (SER), la Bolsa de Empleo Municipal y los mecanismos acordados, priorizando y agotando las posibilidades de contratación de trabajadores rionegrinos antes de recurrir a personal de otras jurisdicciones.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó: “Desde el primer momento nuestra voluntad fue encontrar una solución que permitiera continuar con un proyecto estratégico para la Región Sur, pero poniendo en orden aquello que debía corregirse. Producción y empleo local tienen que avanzar juntos. Alcanzamos compromisos concretos para que el desarrollo de Calcatreu se traduzca en más oportunidades para nuestra gente”.

El entendimiento también contempla la regularización de las observaciones realizadas en materia de seguridad e higiene y el fortalecimiento del sistema de emergencias, junto con mecanismos permanentes de control y seguimiento. La Secretaría de Trabajo acompañará a la empresa en ese proceso, manteniendo sus facultades de fiscalización, y avanzará con el levantamiento de la suspensión parcial y preventiva para normalizar las actividades. A su vez, se trabajará para priorizar proveedores de Ingeniero Jacobacci, la Región Sur y Río Negro, ampliando el impacto económico del proyecto en el territorio.

Río Negro acompaña y va a seguir acompañando las inversiones que generan producción y empleo. La Provincia quiere que Calcatreu crezca, produzca y consolide su desarrollo, con una premisa clara: que el crecimiento de nuestros recursos y de nuestra producción se traduzca también en más trabajo, más capacidades y más oportunidades para los rionegrinos.