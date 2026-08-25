Martha Avile: “Buscamos que Calcatreu incorpore 40 trabajadores y capacite a otros 30”

La Secretaría de Trabajo de Río Negro llevará a la empresa una contrapropuesta para incorporar 40 trabajadores de la provincia y capacitar a otros 30 dentro de la operación minera. El cumplimiento de la Ley 80/20 es uno de los principales puntos de la negociación.

La situación generada en torno al proyecto minero Calcatreu, ubicado en cercanías de Ingeniero Jacobacci, tendrá este lunes una nueva instancia de diálogo entre el Gobierno de Río Negro y la empresa, con el objetivo de avanzar hacia una salida que permita levantar la suspensión preventiva de parte de las actividades.

Uno de los principales puntos de discusión es el cumplimiento del régimen de empleo local establecido por la Ley Provincial 5.804, conocida como Ley 80/20.

La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, adelantó que llevará a la empresa una contrapropuesta que busca elevar la incorporación de trabajadores rionegrinos y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de capacitación.

Según explicó la funcionaria, la empresa había planteado inicialmente la incorporación de 20 trabajadores y un aporte económico destinado a capacitaciones en Ingeniero Jacobacci. Sin embargo, desde la Secretaría de Trabajo consideran que esa propuesta no alcanza para responder a las expectativas de la comunidad.

“A mí este 20 no me convence, no es lo que espera la comunidad”, sostuvo Avilez.

Por este motivo, el planteo que llevará a la reunión propone que Calcatreu incorpore 40 trabajadores y capacite a otros 30 mediante prácticas dentro de la propia operación minera.

Capacitar para generar experiencia minera

Uno de los argumentos planteados por la empresa para explicar las dificultades para incorporar más trabajadores locales es la falta de experiencia específica en minería.

Desde Trabajo, en cambio, consideran que el desarrollo del proyecto también puede convertirse en una oportunidad para formar trabajadores rionegrinos en la actividad.

“Ellos hacen alusión a que no toman nuestra gente porque dicen no tener la cantidad de años en minas”, explicó Avilez.

En ese sentido, la propuesta oficial apunta a que la empresa pueda capacitar dentro de sus instalaciones a trabajadores que ya cuentan con perfiles adecuados para ocupar distintos puestos, aun cuando no tengan experiencia previa en operaciones mineras de gran escala.

La Secretaría de Trabajo indicó además que ya fueron presentados 61 perfiles de trabajadores para que la empresa pueda evaluarlos.

Diferencias sobre el cumplimiento del 80/20

Otro de los puntos que deberá ser discutido es el porcentaje de trabajadores rionegrinos que actualmente tiene la empresa.

De acuerdo con lo señalado por Avilez, desde la autoridad laboral se estima que Calcatreu alcanza actualmente alrededor de un 71% de cumplimiento del régimen 80/20, por debajo del porcentaje establecido por la normativa provincial.

La empresa, por su parte, informó que cuenta con 233 empleados directos, de los cuales 175 son residentes de Río Negro y 109 viven en Ingeniero Jacobacci. Según esos datos, la compañía sostiene que el 75% de su plantilla directa reside en la provincia.

La diferencia entre los porcentajes responde a los criterios utilizados para determinar el cumplimiento de la normativa y constituye uno de los aspectos que deberán ser analizados en la mesa de diálogo.

La suspensión también incluyó cuestiones de seguridad

Desde la Secretaría de Trabajo remarcaron que la suspensión preventiva no estuvo vinculada únicamente al empleo local.

Durante las inspecciones realizadas se labraron dos actas, una relacionada con cuestiones de higiene y seguridad y otra vinculada al cumplimiento de la normativa de empleo local.

Entre las observaciones de seguridad se mencionaron cuestiones vinculadas con elementos y cartelería, mientras que la otra acta correspondió al régimen de incorporación de trabajadores rionegrinos.

La medida alcanzó de manera parcial y temporal actividades relacionadas con exploración, extracción de minerales, trituración y zaranda y obras civiles.

A estos temas se suma el compre local, otro de los aspectos que el Gobierno provincial busca incorporar a la discusión con la compañía.

Una reunión clave para el futuro inmediato del proyecto

La suspensión generó preocupación entre trabajadores, proveedores y distintos sectores vinculados a la actividad minera. En ese contexto, la Cámara de Minería de Río Negro reclamó diálogo institucional y previsibilidad para evitar impactos sobre el empleo, los proveedores y las inversiones.

La reunión entre la Secretaría de Trabajo y la empresa será una instancia clave para conocer la respuesta de Calcatreu a la propuesta oficial.

El objetivo planteado por el Gobierno provincial es que una eventual salida de la suspensión no se limite a sumar trabajadores, sino que también permita generar capacitación, experiencia y oportunidades concretas para los rionegrinos, especialmente para los vecinos de Ingeniero Jacobacci.

Mientras tanto, la empresa mantiene conversaciones con las autoridades y busca superar las observaciones que dieron origen a la medida para avanzar hacia la normalización de las actividades del proyecto.